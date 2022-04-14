Hund on Sol (HUND) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Hund on Sol (HUND), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Hund on Sol (HUND) Informatie

HUND is a meme coin project launched on the Solana blockchain, drawing inspiration from the universally admired German Shepherd dog breed, renowned for its loyalty, intelligence, and versatility. The project aims to encapsulate these characteristics into a digital asset that fosters a community of enthusiasts and meme lovers, bridging the gap between cryptocurrency and digital art through a vibrant ecosystem centred around German Shepherd memes.

Officiële website: https://hundonsol.com/
Whitepaper: https://hundmemecoin.com/whitepaper/
Block explorer: https://solscan.io/token/2XPqoKfJitk8YcMDGBKy7CMzRRyF2X9PniZeCykDUZev

Hund on Sol (HUND) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Hund on Sol (HUND), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 594.70K $ 594.70K $ 594.70K Totale voorraad: $ 399.99M $ 399.99M $ 399.99M Circulerende voorraad: $ 399.93M $ 399.93M $ 399.93M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 594.78K $ 594.78K $ 594.78K Hoogste ooit: $ 0.029 $ 0.029 $ 0.029 Laagste ooit: $ 0.000035172954125922 $ 0.000035172954125922 $ 0.000035172954125922 Huidige prijs: $ 0.001487 $ 0.001487 $ 0.001487 Meer informatie over Hund on Sol (HUND) prijs

Hund on Sol (HUND) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Hund on Sol (HUND) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HUND tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HUND tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HUND begrijpt, kun je de live prijs van HUND token verkennen!

Hoe koop je HUND? Wil je Hund on Sol (HUND) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om HUND te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je HUND koopt op MEXC!

Hund on Sol (HUND) Prijsgeschiedenis Door de HUND prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de HUND prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van HUND Wil je weten waar je HUND naartoe gaat? Onze HUND prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HUND token!

