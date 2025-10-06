BeursDEX+
De live HUMP AI prijs vandaag is 0.000024 USD. Volg realtime HUMP naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de HUMP prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over HUMP

HUMP Prijsinformatie

Wat is HUMP

HUMP whitepaper

HUMP officiële website

HUMP tokenomie

HUMP Prijsvoorspelling

HUMP Geschiedenis

HUMP koopgids

HUMP-naar-Fiat valutaconversie

HUMP spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

HUMP AI logo

HUMP AI koers(HUMP)

1 HUMP naar USD live prijs:

$0.000024
$0.000024$0.000024
-11.11%1D
USD
HUMP AI (HUMP) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:21:26 (UTC+8)

HUMP AI (HUMP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.000024
$ 0.000024$ 0.000024
24u laag
$ 0.00003
$ 0.00003$ 0.00003
24u hoog

$ 0.000024
$ 0.000024$ 0.000024

$ 0.00003
$ 0.00003$ 0.00003

--
----

--
----

0.00%

-11.11%

-36.85%

-36.85%

HUMP AI (HUMP) real-time prijs is $ 0.000024. De afgelopen 24 uur werd er HUMP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.000024 en een hoogtepunt van $ 0.00003, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HUMP hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HUMP met 0.00% veranderd in het afgelopen uur, -11.11% in de afgelopen 24 uur en -36.85% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

HUMP AI (HUMP) Marktinformatie

--
----

$ 597.05
$ 597.05$ 597.05

$ 120.00K
$ 120.00K$ 120.00K

--
----

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

BSC

De huidige marktkapitalisatie van HUMP AI is --, met een handelsvolume van $ 597.05 in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HUMP is --, met een totale voorraad van 5000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 120.00K.

HUMP AI (HUMP) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van HUMP AI prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000003-11.11%
30 dagen$ -0.000027-52.95%
60 dagen$ -0.024976-99.91%
90 dagen$ -0.024976-99.91%
HUMP AI prijswijziging vandaag

HUMP registreerde vandaag een verandering van $ -0.000003 (-11.11%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

HUMP AI 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.000027 (-52.95%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

HUMP AI 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,HUMP zien we een verandering van $ -0.024976 (-99.91%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

HUMP AI 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.024976 (-99.91%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van HUMP AI (HUMP) bekijken?

Bekijk nu de HUMP AIprijsgeschiedenispagina.

Wat is HUMP AI (HUMP)?

HUMP AI is an AI-enhanced GameFi ecosystem built around an iconic character — Humpty Dumpty. Designed for the next wave of Telegram-native users, the platform uses intelligent AI agents to validate gameplay, adapt difficulty, and reward user participation. With no need for downloads or wallets to start, users engage through an interactive Telegram Mini-App, completing missions, earning tokens, and climbing real-time leaderboards.

HUMP AI is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeHUMP AI investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van HUMP staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over HUMP AI lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je HUMP AI aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

HUMP AI Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal HUMP AI (HUMP) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je HUMP AI (HUMP) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor HUMP AI te bekijken.

Bekijk nu de HUMP AI prijsvoorspelling !

HUMP AI (HUMP) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van HUMP AI (HUMP) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van HUMP token !

Hoe koop je HUMP AI (HUMP)?

Op zoek naar Hoe koop je HUMP AI? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt HUMP AI gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

HUMP naar lokale valuta's

1 HUMP AI(HUMP) naar VND
0.63156
1 HUMP AI(HUMP) naar AUD
A$0.00003696
1 HUMP AI(HUMP) naar GBP
0.00001824
1 HUMP AI(HUMP) naar EUR
0.00002088
1 HUMP AI(HUMP) naar USD
$0.000024
1 HUMP AI(HUMP) naar MYR
RM0.00010056
1 HUMP AI(HUMP) naar TRY
0.0010104
1 HUMP AI(HUMP) naar JPY
¥0.003672
1 HUMP AI(HUMP) naar ARS
ARS$0.03498528
1 HUMP AI(HUMP) naar RUB
0.00195
1 HUMP AI(HUMP) naar INR
0.00212712
1 HUMP AI(HUMP) naar IDR
Rp0.39999984
1 HUMP AI(HUMP) naar PHP
0.00141264
1 HUMP AI(HUMP) naar EGP
￡E.0.0011376
1 HUMP AI(HUMP) naar BRL
R$0.0001296
1 HUMP AI(HUMP) naar CAD
C$0.00003384
1 HUMP AI(HUMP) naar BDT
0.0029256
1 HUMP AI(HUMP) naar NGN
0.034632
1 HUMP AI(HUMP) naar COP
$0.092664
1 HUMP AI(HUMP) naar ZAR
R.0.00041952
1 HUMP AI(HUMP) naar UAH
0.00100992
1 HUMP AI(HUMP) naar TZS
T.Sh.0.058968
1 HUMP AI(HUMP) naar VES
Bs0.005352
1 HUMP AI(HUMP) naar CLP
$0.022704
1 HUMP AI(HUMP) naar PKR
Rs0.00678528
1 HUMP AI(HUMP) naar KZT
0.0125784
1 HUMP AI(HUMP) naar THB
฿0.00078072
1 HUMP AI(HUMP) naar TWD
NT$0.00074184
1 HUMP AI(HUMP) naar AED
د.إ0.00008808
1 HUMP AI(HUMP) naar CHF
Fr0.00001944
1 HUMP AI(HUMP) naar HKD
HK$0.00018648
1 HUMP AI(HUMP) naar AMD
֏0.0091812
1 HUMP AI(HUMP) naar MAD
.د.م0.00022344
1 HUMP AI(HUMP) naar MXN
$0.00044808
1 HUMP AI(HUMP) naar SAR
ريال0.00009
1 HUMP AI(HUMP) naar ETB
Br0.0036708
1 HUMP AI(HUMP) naar KES
KSh0.00310056
1 HUMP AI(HUMP) naar JOD
د.أ0.000017016
1 HUMP AI(HUMP) naar PLN
0.0000888
1 HUMP AI(HUMP) naar RON
лв0.00010608
1 HUMP AI(HUMP) naar SEK
kr0.00022992
1 HUMP AI(HUMP) naar BGN
лв0.0000408
1 HUMP AI(HUMP) naar HUF
Ft0.00809976
1 HUMP AI(HUMP) naar CZK
0.00050904
1 HUMP AI(HUMP) naar KWD
د.ك0.000007368
1 HUMP AI(HUMP) naar ILS
0.00007848
1 HUMP AI(HUMP) naar BOB
Bs0.00016584
1 HUMP AI(HUMP) naar AZN
0.0000408
1 HUMP AI(HUMP) naar TJS
SM0.00022128
1 HUMP AI(HUMP) naar GEL
0.00006528
1 HUMP AI(HUMP) naar AOA
Kz0.0218976
1 HUMP AI(HUMP) naar BHD
.د.ب0.000009048
1 HUMP AI(HUMP) naar BMD
$0.000024
1 HUMP AI(HUMP) naar DKK
kr0.000156
1 HUMP AI(HUMP) naar HNL
L0.00063216
1 HUMP AI(HUMP) naar MUR
0.00110448
1 HUMP AI(HUMP) naar NAD
$0.00041736
1 HUMP AI(HUMP) naar NOK
kr0.00024528
1 HUMP AI(HUMP) naar NZD
$0.00004248
1 HUMP AI(HUMP) naar PAB
B/.0.000024
1 HUMP AI(HUMP) naar PGK
K0.000102
1 HUMP AI(HUMP) naar QAR
ر.ق0.00008736
1 HUMP AI(HUMP) naar RSD
дин.0.00244968
1 HUMP AI(HUMP) naar UZS
soʻm0.28571424
1 HUMP AI(HUMP) naar ALL
L0.00201864
1 HUMP AI(HUMP) naar ANG
ƒ0.00004296
1 HUMP AI(HUMP) naar AWG
ƒ0.00004296
1 HUMP AI(HUMP) naar BBD
$0.000048
1 HUMP AI(HUMP) naar BAM
KM0.0000408
1 HUMP AI(HUMP) naar BIF
Fr0.070776
1 HUMP AI(HUMP) naar BND
$0.0000312
1 HUMP AI(HUMP) naar BSD
$0.000024
1 HUMP AI(HUMP) naar JMD
$0.00385272
1 HUMP AI(HUMP) naar KHR
0.09638544
1 HUMP AI(HUMP) naar KMF
Fr0.010224
1 HUMP AI(HUMP) naar LAK
0.52173912
1 HUMP AI(HUMP) naar LKR
රු0.00731472
1 HUMP AI(HUMP) naar MDL
L0.00041112
1 HUMP AI(HUMP) naar MGA
Ar0.108108
1 HUMP AI(HUMP) naar MOP
P0.000192
1 HUMP AI(HUMP) naar MVR
0.0003696
1 HUMP AI(HUMP) naar MWK
MK0.04166664
1 HUMP AI(HUMP) naar MZN
MT0.0015348
1 HUMP AI(HUMP) naar NPR
रु0.00340464
1 HUMP AI(HUMP) naar PYG
0.170208
1 HUMP AI(HUMP) naar RWF
Fr0.034824
1 HUMP AI(HUMP) naar SBD
$0.00019752
1 HUMP AI(HUMP) naar SCR
0.0003228
1 HUMP AI(HUMP) naar SRD
$0.000924
1 HUMP AI(HUMP) naar SVC
$0.00021
1 HUMP AI(HUMP) naar SZL
L0.0004176
1 HUMP AI(HUMP) naar TMT
m0.00008424
1 HUMP AI(HUMP) naar TND
د.ت0.000070512
1 HUMP AI(HUMP) naar TTD
$0.00016272
1 HUMP AI(HUMP) naar UGX
Sh0.083616
1 HUMP AI(HUMP) naar XAF
Fr0.013704
1 HUMP AI(HUMP) naar XCD
$0.0000648
1 HUMP AI(HUMP) naar XOF
Fr0.013704
1 HUMP AI(HUMP) naar XPF
Fr0.002472
1 HUMP AI(HUMP) naar BWP
P0.000324
1 HUMP AI(HUMP) naar BZD
$0.00004824
1 HUMP AI(HUMP) naar CVE
$0.00230712
1 HUMP AI(HUMP) naar DJF
Fr0.004248
1 HUMP AI(HUMP) naar DOP
$0.00154224
1 HUMP AI(HUMP) naar DZD
د.ج0.00313848
1 HUMP AI(HUMP) naar FJD
$0.00005472
1 HUMP AI(HUMP) naar GNF
Fr0.20868
1 HUMP AI(HUMP) naar GTQ
Q0.00018384
1 HUMP AI(HUMP) naar GYD
$0.0050208
1 HUMP AI(HUMP) naar ISK
kr0.003048

Voor een beter begrip van HUMP AI kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van HUMP AI
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over HUMP AI

Hoeveel is HUMP AI (HUMP) vandaag waard?
De live HUMP prijs in USD is 0.000024 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige HUMP naar USD prijs?
De huidige prijs van HUMP naar USD is $ 0.000024. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van HUMP AI?
De marktkapitalisatie van HUMP is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van HUMP?
De circulerende voorraad van HUMP is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van HUMP?
HUMP bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van HUMP?
HUMP zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van HUMP?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van HUMP is $ 597.05 USD.
Zal HUMP dit jaar hoger gaan?
HUMP kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de HUMP prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:21:26 (UTC+8)

HUMP AI (HUMP) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

