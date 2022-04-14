HTR (HTR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in HTR (HTR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

HTR (HTR) Informatie Unleash the Power of Blockchain! Welcome to Hathor Network, a user-friendly blockchain platform that provides an intuitive and efficient way to build and deploy applications. Officiële website: https://hathor.network Whitepaper: https://s3.amazonaws.com/hathor-public-files/hathor-white-paper.pdf Block explorer: https://explorer.hathor.network/

HTR (HTR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor HTR (HTR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.29M $ 6.29M $ 6.29M Totale voorraad: $ 939.58M $ 939.58M $ 939.58M Circulerende voorraad: $ 498.83M $ 498.83M $ 498.83M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 11.84M $ 11.84M $ 11.84M Hoogste ooit: $ 0.14 $ 0.14 $ 0.14 Laagste ooit: $ 0.012166823136959982 $ 0.012166823136959982 $ 0.012166823136959982 Huidige prijs: $ 0.0126 $ 0.0126 $ 0.0126 Meer informatie over HTR (HTR) prijs

HTR (HTR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van HTR (HTR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HTR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HTR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HTR begrijpt, kun je de live prijs van HTR token verkennen!

