Hatom (HTM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Hatom (HTM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Hatom (HTM) Informatie Hatom has built a complete Ecosystem dedicated to fostering DeFi on MultiversX, offering a range of products designed to shape the landscape, including a lending and borrowing protocol, liquid staking, a native stablecoin, and lending as a service among other ventures. Hatom's ecosystem is committed to providing users with secure, transparent, and user-friendly access to DeFi services while emphasizing scalability and security within the MultiversX blockchain. Hatom has built a complete Ecosystem dedicated to fostering DeFi on MultiversX, offering a range of products designed to shape the landscape, including a lending and borrowing protocol, liquid staking, a native stablecoin, and lending as a service among other ventures. Hatom's ecosystem is committed to providing users with secure, transparent, and user-friendly access to DeFi services while emphasizing scalability and security within the MultiversX blockchain. Officiële website: http://hatom.com/ Whitepaper: https://docs.hatom.com/getting-started/learn-more-about-hatom-token/whitepaper Block explorer: https://explorer.multiversx.com/tokens/HTM-f51d55 Koop nu HTM!

Hatom (HTM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Hatom (HTM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 16.67M $ 16.67M $ 16.67M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.71M $ 6.71M $ 6.71M Hoogste ooit: $ 3.569 $ 3.569 $ 3.569 Laagste ooit: $ 0.06551384338099604 $ 0.06551384338099604 $ 0.06551384338099604 Huidige prijs: $ 0.0671 $ 0.0671 $ 0.0671 Meer informatie over Hatom (HTM) prijs

Hatom (HTM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Hatom (HTM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HTM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HTM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HTM begrijpt, kun je de live prijs van HTM token verkennen!

Hoe koop je HTM? Wil je Hatom (HTM) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om HTM te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je HTM koopt op MEXC!

Hatom (HTM) Prijsgeschiedenis Door de HTM prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de HTM prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van HTM Wil je weten waar je HTM naartoe gaat? Onze HTM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HTM token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!