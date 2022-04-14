HIRO (HRT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in HIRO (HRT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

HIRO (HRT) Informatie HIRO is a game services enable players to generate revenue through blockchain technology. HIRO will effectively realize the entire process of NFT business from value assessment and registration to settlements, quickly and transparently based on blockchain technology. HIRO is a game services enable players to generate revenue through blockchain technology. HIRO will effectively realize the entire process of NFT business from value assessment and registration to settlements, quickly and transparently based on blockchain technology. Officiële website: https://hiro-token.com/ Whitepaper: https://hiros-organization-1.gitbook.io/hiro-whitepaper Block explorer: https://etherscan.io/token/0x40787b15b30835c8da910b3da62c7d5691cc5c65 Koop nu HRT!

HIRO (HRT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor HIRO (HRT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 459.00K $ 459.00K $ 459.00K Hoogste ooit: $ 0.8 $ 0.8 $ 0.8 Laagste ooit: $ 0.000028302417113575 $ 0.000028302417113575 $ 0.000028302417113575 Huidige prijs: $ 0.000459 $ 0.000459 $ 0.000459 Meer informatie over HIRO (HRT) prijs

HIRO (HRT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van HIRO (HRT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HRT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HRT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HRT begrijpt, kun je de live prijs van HRT token verkennen!

Hoe koop je HRT? Wil je HIRO (HRT) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om HRT te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je HRT koopt op MEXC!

HIRO (HRT) Prijsgeschiedenis Door de HRT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de HRT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van HRT Wil je weten waar je HRT naartoe gaat? Onze HRT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HRT token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!