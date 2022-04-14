Holo Token (HOT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Holo Token (HOT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Holo Token (HOT) Informatie Holochain is a new open source framework for truly peer-to-peer applications. Holo acts as a bridge between Holochain apps and users by creating an ecosystem that enables distributed hosting services provided by peers. Holochain is a new open source framework for truly peer-to-peer applications. Holo acts as a bridge between Holochain apps and users by creating an ecosystem that enables distributed hosting services provided by peers. Officiële website: https://holochain.org/ Whitepaper: https://holo.host/whitepapers/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x6c6ee5e31d828de241282b9606c8e98ea48526e2 Koop nu HOT!

Holo Token (HOT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Holo Token (HOT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 152.92M $ 152.92M $ 152.92M Totale voorraad: $ 177.62B $ 177.62B $ 177.62B Circulerende voorraad: $ 175.03B $ 175.03B $ 175.03B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 155.19M $ 155.19M $ 155.19M Hoogste ooit: $ 0.0315376 $ 0.0315376 $ 0.0315376 Laagste ooit: $ 0.000218929983954 $ 0.000218929983954 $ 0.000218929983954 Huidige prijs: $ 0.0008737 $ 0.0008737 $ 0.0008737 Meer informatie over Holo Token (HOT) prijs

Holo Token (HOT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Holo Token (HOT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HOT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HOT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HOT begrijpt, kun je de live prijs van HOT token verkennen!

Hoe koop je HOT? Wil je Holo Token (HOT) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om HOT te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je HOT koopt op MEXC!

Holo Token (HOT) Prijsgeschiedenis Door de HOT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de HOT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van HOT Wil je weten waar je HOT naartoe gaat? Onze HOT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HOT token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!