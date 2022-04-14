HOPR Token (HOPR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in HOPR Token (HOPR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

HOPR Token (HOPR) Informatie HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain. HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain. Officiële website: https://hoprnet.org/ Whitepaper: https://docs.hoprnet.org/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0xf5581dfefd8fb0e4aec526be659cfab1f8c781da Koop nu HOPR!

HOPR Token (HOPR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor HOPR Token (HOPR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 17.05M $ 17.05M $ 17.05M Totale voorraad: $ 394.55M $ 394.55M $ 394.55M Circulerende voorraad: $ 341.17M $ 341.17M $ 341.17M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 49.97M $ 49.97M $ 49.97M Hoogste ooit: $ 1.688 $ 1.688 $ 1.688 Laagste ooit: $ 0.030108303598352832 $ 0.030108303598352832 $ 0.030108303598352832 Huidige prijs: $ 0.04997 $ 0.04997 $ 0.04997 Meer informatie over HOPR Token (HOPR) prijs

HOPR Token (HOPR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van HOPR Token (HOPR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HOPR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HOPR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HOPR begrijpt, kun je de live prijs van HOPR token verkennen!

Hoe koop je HOPR? Wil je HOPR Token (HOPR) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om HOPR te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je HOPR koopt op MEXC!

HOPR Token (HOPR) Prijsgeschiedenis Door de HOPR prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de HOPR prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van HOPR Wil je weten waar je HOPR naartoe gaat? Onze HOPR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HOPR token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!