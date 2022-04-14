HOP (HOP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in HOP (HOP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

HOP (HOP) Informatie Hop is a scalable rollup-to-rollup general token bridge. It allows users to send tokens from one rollup to another almost immediately without having to wait for the rollup's challenge period. Officiële website: https://hop.exchange/ Whitepaper: https://hop.exchange/whitepaper.pdf Block explorer: https://etherscan.io/address/0xc5102fe9359fd9a28f877a67e36b0f050d81a3cc

HOP (HOP) Tokenomieen prijsanalyse Marktkapitalisatie: $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.56M Hoogste ooit: $ 0.4052 Laagste ooit: $ 0.004646290994782193 Huidige prijs: $ 0.006557

HOP (HOP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van HOP (HOP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HOP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HOP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HOP begrijpt, kun je de live prijs van HOP token verkennen!

