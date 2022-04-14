Hooked Protocol (HOOK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Hooked Protocol (HOOK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Hooked Protocol (HOOK) Informatie Hooked Protocol is building the on-ramp layer for massive Web3 adoption, providing tailored Learn and Earn products and onboarding infrastructures for users and businesses to enter the new world of web3. Hooked Protocol is building the on-ramp layer for massive Web3 adoption, providing tailored Learn and Earn products and onboarding infrastructures for users and businesses to enter the new world of web3. Officiële website: https://hooked.io/ Whitepaper: https://hooked-protocol.gitbook.io/hooked-protocol-whitepaper Block explorer: https://bscscan.com/token/0xa260E12d2B924cb899AE80BB58123ac3fEE1E2F0 Koop nu HOOK!

Hooked Protocol (HOOK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Hooked Protocol (HOOK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 27.92M $ 27.92M $ 27.92M Totale voorraad: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Circulerende voorraad: $ 259.75M $ 259.75M $ 259.75M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 53.74M $ 53.74M $ 53.74M Hoogste ooit: $ 4.0806 $ 4.0806 $ 4.0806 Laagste ooit: $ 0.07833259635294688 $ 0.07833259635294688 $ 0.07833259635294688 Huidige prijs: $ 0.10747 $ 0.10747 $ 0.10747 Meer informatie over Hooked Protocol (HOOK) prijs

Hooked Protocol (HOOK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Hooked Protocol (HOOK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HOOK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HOOK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HOOK begrijpt, kun je de live prijs van HOOK token verkennen!

Hooked Protocol (HOOK) Prijsgeschiedenis Door de HOOK prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de HOOK prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van HOOK Wil je weten waar je HOOK naartoe gaat? Onze HOOK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HOOK token!

