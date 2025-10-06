BeursDEX+
De live Robinhood Markets prijs vandaag is 136.77 USD. Volg realtime HOODON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de HOODON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over HOODON

HOODON Prijsinformatie

Wat is HOODON

HOODON officiële website

HOODON tokenomie

HOODON Prijsvoorspelling

HOODON Geschiedenis

HOODON koopgids

HOODON-naar-Fiat valutaconversie

HOODON spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Robinhood Markets logo

Robinhood Markets koers(HOODON)

$137
-3.62%1D
USD
Robinhood Markets (HOODON) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:21:10 (UTC+8)

Robinhood Markets (HOODON) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 131.87
24u laag
$ 144.23
24u hoog

$ 131.87
$ 144.23
$ 152.93948357313678
$ 96.19355397433952
-0.14%

-3.62%

-6.38%

-6.38%

Robinhood Markets (HOODON) real-time prijs is $ 136.77. De afgelopen 24 uur werd er HOODON verhandeld tussen een laagtepunt van $ 131.87 en een hoogtepunt van $ 144.23, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HOODON hoogste prijs aller tijden is $ 152.93948357313678, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 96.19355397433952 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HOODON met -0.14% veranderd in het afgelopen uur, -3.62% in de afgelopen 24 uur en -6.38% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Robinhood Markets (HOODON) Marktinformatie

No.2525

$ 443.77K
$ 62.26K
$ 443.77K
3.24K
3,244.65070341
ETH

De huidige marktkapitalisatie van Robinhood Markets is $ 443.77K, met een handelsvolume van $ 62.26K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HOODON is 3.24K, met een totale voorraad van 3244.65070341. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 443.77K.

Robinhood Markets (HOODON) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Robinhood Markets prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -5.1457-3.62%
30 dagen$ -14.79-9.76%
60 dagen$ +30.08+28.19%
90 dagen$ +56.77+70.96%
Robinhood Markets prijswijziging vandaag

HOODON registreerde vandaag een verandering van $ -5.1457 (-3.62%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Robinhood Markets 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -14.79 (-9.76%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Robinhood Markets 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,HOODON zien we een verandering van $ +30.08 (+28.19%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Robinhood Markets 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +56.77 (+70.96%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Robinhood Markets (HOODON) bekijken?

Bekijk nu de Robinhood Marketsprijsgeschiedenispagina.

Wat is Robinhood Markets (HOODON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Robinhood Markets is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeRobinhood Markets investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van HOODON staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Robinhood Markets lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Robinhood Markets aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Robinhood Markets Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Robinhood Markets (HOODON) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Robinhood Markets (HOODON) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Robinhood Markets te bekijken.

Bekijk nu de Robinhood Markets prijsvoorspelling !

Robinhood Markets (HOODON) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Robinhood Markets (HOODON) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van HOODON token !

Hoe koop je Robinhood Markets (HOODON)?

Op zoek naar Hoe koop je Robinhood Markets? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Robinhood Markets gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

HOODON naar lokale valuta's

Robinhood Markets bron

Voor een beter begrip van Robinhood Markets kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van Robinhood Markets
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Robinhood Markets

Hoeveel is Robinhood Markets (HOODON) vandaag waard?
De live HOODON prijs in USD is 136.77 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige HOODON naar USD prijs?
De huidige prijs van HOODON naar USD is $ 136.77. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Robinhood Markets?
De marktkapitalisatie van HOODON is $ 443.77K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van HOODON?
De circulerende voorraad van HOODON is 3.24K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van HOODON?
HOODON bereikte een ATH-prijs van 152.93948357313678 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van HOODON?
HOODON zag een ATL-prijs van 96.19355397433952 USD.
Wat is het handelsvolume van HOODON?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van HOODON is $ 62.26K USD.
Zal HOODON dit jaar hoger gaan?
HOODON kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de HOODON prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Robinhood Markets (HOODON) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

