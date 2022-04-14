Hivemapper (HONEY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Hivemapper (HONEY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Hivemapper (HONEY) Informatie Hivemapper is a decentralized mapping network powered by a global community of contributors who use dashcams to capture street-level imagery. Our goal is to build a fresh, up-to-date, and accessible map of the world, using contributions from everyday drivers and advanced AI technology. Unlike traditional maps, our approach allows us to keep map data current and relevant for a wide range of users and industries. Hivemapper is a decentralized mapping network powered by a global community of contributors who use dashcams to capture street-level imagery. Our goal is to build a fresh, up-to-date, and accessible map of the world, using contributions from everyday drivers and advanced AI technology. Unlike traditional maps, our approach allows us to keep map data current and relevant for a wide range of users and industries. Officiële website: https://hivemapper.com/ Whitepaper: https://docs.hivemapper.com/ Block explorer: https://solscan.io/token/4vMsoUT2BWatFweudnQM1xedRLfJgJ7hswhcpz4xgBTy Koop nu HONEY!

Hivemapper (HONEY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Hivemapper (HONEY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 65.80M $ 65.80M $ 65.80M Totale voorraad: $ 6.50B $ 6.50B $ 6.50B Circulerende voorraad: $ 4.73B $ 4.73B $ 4.73B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 139.20M $ 139.20M $ 139.20M Hoogste ooit: $ 0.14067 $ 0.14067 $ 0.14067 Laagste ooit: $ 0.008499727928779937 $ 0.008499727928779937 $ 0.008499727928779937 Huidige prijs: $ 0.01392 $ 0.01392 $ 0.01392 Meer informatie over Hivemapper (HONEY) prijs

Hivemapper (HONEY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Hivemapper (HONEY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HONEY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HONEY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HONEY begrijpt, kun je de live prijs van HONEY token verkennen!

Hoe koop je HONEY? Wil je Hivemapper (HONEY) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om HONEY te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je HONEY koopt op MEXC!

Hivemapper (HONEY) Prijsgeschiedenis Door de HONEY prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de HONEY prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van HONEY Wil je weten waar je HONEY naartoe gaat? Onze HONEY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HONEY token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!