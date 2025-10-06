BeursDEX+
De live Holoworld AI prijs vandaag is 0.103 USD. Volg realtime HOLO naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de HOLO prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Holoworld AI koers(HOLO)

1 HOLO naar USD live prijs:

$0.103
-1.34%1D
USD
Holoworld AI (HOLO) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:20:56 (UTC+8)

Holoworld AI (HOLO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.0953
24u laag
$ 0.1069
24u hoog

$ 0.0953
$ 0.1069
--
--
+0.19%

-1.34%

-26.01%

-26.01%

Holoworld AI (HOLO) real-time prijs is $ 0.103. De afgelopen 24 uur werd er HOLO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0953 en een hoogtepunt van $ 0.1069, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HOLO hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HOLO met +0.19% veranderd in het afgelopen uur, -1.34% in de afgelopen 24 uur en -26.01% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Holoworld AI (HOLO) Marktinformatie

$ 96.94K
$ 96.94K$ 96.94K

$ 210.94M
$ 210.94M$ 210.94M

--
----

2,048,000,000
2,048,000,000 2,048,000,000

2,048,000,000
2,048,000,000 2,048,000,000

BSC

De huidige marktkapitalisatie van Holoworld AI is --, met een handelsvolume van $ 96.94K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HOLO is --, met een totale voorraad van 2048000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 210.94M.

Holoworld AI (HOLO) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Holoworld AI prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.001399-1.34%
30 dagen$ -0.1249-54.81%
60 dagen$ +0.053+106.00%
90 dagen$ +0.053+106.00%
Holoworld AI prijswijziging vandaag

HOLO registreerde vandaag een verandering van $ -0.001399 (-1.34%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Holoworld AI 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.1249 (-54.81%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Holoworld AI 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,HOLO zien we een verandering van $ +0.053 (+106.00%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Holoworld AI 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.053 (+106.00%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Holoworld AI (HOLO) bekijken?

Bekijk nu de Holoworld AIprijsgeschiedenispagina.

Wat is Holoworld AI (HOLO)?

Holoworld AI is a decentralized application hub designed for artificial intelligence agents, applications, and digital intellectual properties (IPs). At its core, Holoworld AI operates as an app store for AI-native applications. These applications include autonomous agents, generative media tools, and interactive content systems. By combining blockchain-based identity, ownership, and settlement layers with AI-driven utilities, the platform enables creators to develop and share digital products that can function independently or interact with each other. This design seeks to lower barriers for AI deployment by offering discoverability, monetization, and interoperability in one ecosystem.

Holoworld AI is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeHoloworld AI investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van HOLO staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Holoworld AI lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Holoworld AI aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Holoworld AI Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Holoworld AI (HOLO) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Holoworld AI (HOLO) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Holoworld AI te bekijken.

Bekijk nu de Holoworld AI prijsvoorspelling !

Holoworld AI (HOLO) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Holoworld AI (HOLO) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van HOLO token !

Hoe koop je Holoworld AI (HOLO)?

Op zoek naar Hoe koop je Holoworld AI? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Holoworld AI gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

Holoworld AI bron

Voor een beter begrip van Holoworld AI kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Holoworld AI
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Holoworld AI

Hoeveel is Holoworld AI (HOLO) vandaag waard?
De live HOLO prijs in USD is 0.103 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige HOLO naar USD prijs?
De huidige prijs van HOLO naar USD is $ 0.103. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Holoworld AI?
De marktkapitalisatie van HOLO is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van HOLO?
De circulerende voorraad van HOLO is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van HOLO?
HOLO bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van HOLO?
HOLO zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van HOLO?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van HOLO is $ 96.94K USD.
Zal HOLO dit jaar hoger gaan?
HOLO kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de HOLO prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Holoworld AI (HOLO) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

