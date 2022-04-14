Helium Network Token (HNT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Helium Network Token (HNT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Helium Network Token (HNT) Informatie Helium is a decentralized network of wireless Hotspots that create public, long-range wireless coverage for LoRaWAN-enabled IoT devices. Hotspots produce and are compensated with HNT, the native cryptocurrency of the Helium blockchain. Today, the Helium blockchain and its hundreds of thousands of Hotspots provide access to the largest LoRaWAN Network in the world. Helium is a decentralized network of wireless Hotspots that create public, long-range wireless coverage for LoRaWAN-enabled IoT devices. Hotspots produce and are compensated with HNT, the native cryptocurrency of the Helium blockchain. Today, the Helium blockchain and its hundreds of thousands of Hotspots provide access to the largest LoRaWAN Network in the world. Officiële website: https://www.helium.com/ Whitepaper: http://docs.helium.com/ Block explorer: https://solscan.io/token/hntyVP6YFm1Hg25TN9WGLqM12b8TQmcknKrdu1oxWux Koop nu HNT!

Helium Network Token (HNT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Helium Network Token (HNT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 435.66M $ 435.66M $ 435.66M Totale voorraad: $ 186.26M $ 186.26M $ 186.26M Circulerende voorraad: $ 186.26M $ 186.26M $ 186.26M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 521.60M $ 521.60M $ 521.60M Hoogste ooit: $ 10.582 $ 10.582 $ 10.582 Laagste ooit: $ 0.253390913127 $ 0.253390913127 $ 0.253390913127 Huidige prijs: $ 2.339 $ 2.339 $ 2.339 Meer informatie over Helium Network Token (HNT) prijs

Helium Network Token (HNT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Helium Network Token (HNT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HNT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HNT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HNT begrijpt, kun je de live prijs van HNT token verkennen!

Hoe koop je HNT? Wil je Helium Network Token (HNT) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om HNT te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je HNT koopt op MEXC!

Helium Network Token (HNT) Prijsgeschiedenis Door de HNT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de HNT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van HNT Wil je weten waar je HNT naartoe gaat? Onze HNT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HNT token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!