Handshake (HNS) Informatie Handshake is a decentralized, permissionless naming protocol where every peer is validating and in charge of managing the root DNS naming zone with the goal of creating an alternative to existing Certificate Authorities and naming sys tem. Handshake is a decentralized, permissionless naming protocol where every peer is validating and in charge of managing the root DNS naming zone with the goal of creating an alternative to existing Certificate Authorities and naming sys tem. Officiële website: https://handshake.org/ Whitepaper: https://hsd-dev.org/ Block explorer: https://e.hnsfans.com/

Handshake (HNS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Handshake (HNS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.90M $ 3.90M $ 3.90M Totale voorraad: $ 2.04B $ 2.04B $ 2.04B Circulerende voorraad: $ 678.32M $ 678.32M $ 678.32M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 11.73M $ 11.73M $ 11.73M Hoogste ooit: $ 0.86721 $ 0.86721 $ 0.86721 Laagste ooit: $ 0.005102650871081637 $ 0.005102650871081637 $ 0.005102650871081637 Huidige prijs: $ 0.005752 $ 0.005752 $ 0.005752

Handshake (HNS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Handshake (HNS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HNS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HNS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HNS begrijpt, kun je de live prijs van HNS token verkennen!

Hoe koop je HNS? Wil je Handshake (HNS) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om HNS te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel.

Handshake (HNS) Prijsgeschiedenis Door de HNS prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van HNS Wil je weten waar je HNS naartoe gaat? Onze HNS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

