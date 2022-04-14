Hakuto Metaverse (HKTM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Hakuto Metaverse (HKTM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Hakuto Metaverse (HKTM) Informatie Hakuto is a NFT-FI and Metaverse type project. We have original marketplace to trade and circulate identity tokens into the metaverse. Hakuto is a NFT-FI and Metaverse type project. We have original marketplace to trade and circulate identity tokens into the metaverse. Officiële website: https://www.hakuto.io/ Whitepaper: https://hakuto-white-paper.gitbook.io/hakuto/roadmap/introduction Block explorer: https://bscscan.com/token/0x3f36346f6389ab3253d0f4ebacde5c5dcd384a0b Koop nu HKTM!

Hakuto Metaverse (HKTM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Hakuto Metaverse (HKTM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.53M $ 2.53M $ 2.53M Hoogste ooit: $ 0.08917 $ 0.08917 $ 0.08917 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.00101 $ 0.00101 $ 0.00101 Meer informatie over Hakuto Metaverse (HKTM) prijs

Hakuto Metaverse (HKTM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Hakuto Metaverse (HKTM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HKTM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HKTM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HKTM begrijpt, kun je de live prijs van HKTM token verkennen!

Hakuto Metaverse (HKTM) Prijsgeschiedenis Door de HKTM prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van HKTM Wil je weten waar je HKTM naartoe gaat? Onze HKTM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

