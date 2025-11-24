Ontdek belangrijke inzichten in Hims Hers Health (HIMSON), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Hims Hers Health (HIMSON), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Het maximum aantal HIMSON tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Inzicht in de tokenomie van Hims Hers Health (HIMSON) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Hims Hers Health (HIMSON) Prijsgeschiedenis Door de HIMSON prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de HIMSON prijsgeschiedenis!