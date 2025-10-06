BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Hims Hers Health prijs vandaag is 43.56 USD. Volg realtime HIMSON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de HIMSON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Hims Hers Health prijs vandaag is 43.56 USD. Volg realtime HIMSON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de HIMSON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over HIMSON

HIMSON Prijsinformatie

Wat is HIMSON

HIMSON officiële website

HIMSON tokenomie

HIMSON Prijsvoorspelling

HIMSON Geschiedenis

HIMSON koopgids

HIMSON-naar-Fiat valutaconversie

HIMSON spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Hims Hers Health logo

Hims Hers Health koers(HIMSON)

1 HIMSON naar USD live prijs:

$43.43
$43.43$43.43
-5.05%1D
USD
Hims Hers Health (HIMSON) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:47:48 (UTC+8)

Hims Hers Health (HIMSON) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 41.76
$ 41.76$ 41.76
24u laag
$ 48.22
$ 48.22$ 48.22
24u hoog

$ 41.76
$ 41.76$ 41.76

$ 48.22
$ 48.22$ 48.22

$ 64.87097006673565
$ 64.87097006673565$ 64.87097006673565

$ 41.81254670574722
$ 41.81254670574722$ 41.81254670574722

+0.97%

-5.05%

-8.24%

-8.24%

Hims Hers Health (HIMSON) real-time prijs is $ 43.56. De afgelopen 24 uur werd er HIMSON verhandeld tussen een laagtepunt van $ 41.76 en een hoogtepunt van $ 48.22, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HIMSON hoogste prijs aller tijden is $ 64.87097006673565, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 41.81254670574722 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HIMSON met +0.97% veranderd in het afgelopen uur, -5.05% in de afgelopen 24 uur en -8.24% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Hims Hers Health (HIMSON) Marktinformatie

No.2749

$ 261.89K
$ 261.89K$ 261.89K

$ 74.92K
$ 74.92K$ 74.92K

$ 261.89K
$ 261.89K$ 261.89K

6.01K
6.01K 6.01K

6,012.22289566
6,012.22289566 6,012.22289566

ETH

De huidige marktkapitalisatie van Hims Hers Health is $ 261.89K, met een handelsvolume van $ 74.92K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HIMSON is 6.01K, met een totale voorraad van 6012.22289566. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 261.89K.

Hims Hers Health (HIMSON) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Hims Hers Health prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -2.3099-5.05%
30 dagen$ -10.17-18.93%
60 dagen$ +13.56+45.20%
90 dagen$ +13.56+45.20%
Hims Hers Health prijswijziging vandaag

HIMSON registreerde vandaag een verandering van $ -2.3099 (-5.05%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Hims Hers Health 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -10.17 (-18.93%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Hims Hers Health 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,HIMSON zien we een verandering van $ +13.56 (+45.20%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Hims Hers Health 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +13.56 (+45.20%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Hims Hers Health (HIMSON) bekijken?

Bekijk nu de Hims Hers Healthprijsgeschiedenispagina.

Wat is Hims Hers Health (HIMSON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Hims Hers Health is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeHims Hers Health investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van HIMSON staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Hims Hers Health lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Hims Hers Health aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Hims Hers Health Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Hims Hers Health (HIMSON) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Hims Hers Health (HIMSON) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Hims Hers Health te bekijken.

Bekijk nu de Hims Hers Health prijsvoorspelling !

Hims Hers Health (HIMSON) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Hims Hers Health (HIMSON) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van HIMSON token !

Hoe koop je Hims Hers Health (HIMSON)?

Op zoek naar Hoe koop je Hims Hers Health? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Hims Hers Health gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

HIMSON naar lokale valuta's

1 Hims Hers Health(HIMSON) naar VND
1,146,281.4
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar AUD
A$67.0824
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar GBP
33.1056
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar EUR
37.8972
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar USD
$43.56
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar MYR
RM182.5164
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar TRY
1,833.876
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar JPY
¥6,664.68
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar ARS
ARS$63,498.2832
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar RUB
3,538.8144
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar INR
3,860.7228
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar IDR
Rp725,999.7096
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar PHP
2,564.3772
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar EGP
￡E.2,063.8728
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar BRL
R$234.7884
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar CAD
C$61.4196
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar BDT
5,309.964
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar NGN
62,857.08
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar COP
$168,185.16
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar ZAR
R.761.4288
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar UAH
1,833.0048
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar TZS
T.Sh.107,026.92
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar VES
Bs9,713.88
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar CLP
$41,207.76
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar PKR
Rs12,315.2832
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar KZT
22,829.796
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar THB
฿1,416.5712
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar TWD
NT$1,346.4396
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar AED
د.إ159.8652
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar CHF
Fr35.2836
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar HKD
HK$338.4612
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar AMD
֏16,663.878
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar MAD
.د.م405.5436
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar MXN
$813.2652
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar SAR
ريال163.35
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar ETB
Br6,662.502
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar KES
KSh5,627.5164
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar JOD
د.أ30.88404
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar PLN
161.172
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar RON
лв192.5352
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar SEK
kr417.3048
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar BGN
лв74.052
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar HUF
Ft14,701.0644
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar CZK
923.472
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar KWD
د.ك13.37292
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar ILS
142.4412
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar BOB
Bs300.9996
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar AZN
74.052
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar TJS
SM401.6232
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar GEL
118.4832
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar AOA
Kz39,744.144
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar BHD
.د.ب16.37856
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar BMD
$43.56
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar DKK
kr283.14
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar HNL
L1,147.3704
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar MUR
2,004.6312
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar NAD
$757.5084
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar NOK
kr444.7476
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar NZD
$77.1012
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar PAB
B/.43.56
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar PGK
K185.13
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar QAR
ر.ق158.5584
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar RSD
дин.4,446.1692
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar UZS
soʻm518,571.3456
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar ALL
L3,663.8316
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar ANG
ƒ77.9724
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar AWG
ƒ77.9724
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar BBD
$87.12
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar BAM
KM74.052
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar BIF
Fr128,458.44
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar BND
$56.628
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar BSD
$43.56
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar JMD
$6,992.6868
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar KHR
174,939.5736
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar KMF
Fr18,556.56
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar LAK
946,956.5028
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar LKR
රු13,276.2168
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar MDL
L746.1828
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar MGA
Ar196,216.02
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar MOP
P348.48
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar MVR
670.824
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar MWK
MK75,624.9516
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar MZN
MT2,785.662
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar NPR
रु6,179.4216
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar PYG
308,927.52
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar RWF
Fr63,205.56
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar SBD
$358.4988
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar SCR
585.882
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar SRD
$1,677.06
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar SVC
$381.15
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar SZL
L757.944
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar TMT
m152.8956
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar TND
د.ت127.97928
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar TTD
$295.3368
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar UGX
Sh151,763.04
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar XAF
Fr24,872.76
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar XCD
$117.612
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar XOF
Fr24,872.76
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar XPF
Fr4,486.68
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar BWP
P588.06
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar BZD
$87.5556
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar CVE
$4,187.4228
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar DJF
Fr7,710.12
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar DOP
$2,799.1656
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar DZD
د.ج5,699.826
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar FJD
$99.3168
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar GNF
Fr378,754.2
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar GTQ
Q333.6696
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar GYD
$9,112.752
1 Hims Hers Health(HIMSON) naar ISK
kr5,532.12

Hims Hers Health bron

Voor een beter begrip van Hims Hers Health kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van Hims Hers Health
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Hims Hers Health

Hoeveel is Hims Hers Health (HIMSON) vandaag waard?
De live HIMSON prijs in USD is 43.56 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige HIMSON naar USD prijs?
De huidige prijs van HIMSON naar USD is $ 43.56. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Hims Hers Health?
De marktkapitalisatie van HIMSON is $ 261.89K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van HIMSON?
De circulerende voorraad van HIMSON is 6.01K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van HIMSON?
HIMSON bereikte een ATH-prijs van 64.87097006673565 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van HIMSON?
HIMSON zag een ATL-prijs van 41.81254670574722 USD.
Wat is het handelsvolume van HIMSON?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van HIMSON is $ 74.92K USD.
Zal HIMSON dit jaar hoger gaan?
HIMSON kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de HIMSON prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:47:48 (UTC+8)

Hims Hers Health (HIMSON) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Industrie-updates
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

HIMSON-naar-USD calculator

Bedrag

HIMSON
HIMSON
USD
USD

1 HIMSON = 43.56 USD

Handel in HIMSON

HIMSON/USDT
$43.43
$43.43$43.43
-4.97%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,597.14
$101,597.14$101,597.14

-1.53%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,287.63
$3,287.63$3,287.63

-6.26%

Solana logo

Solana

SOL

$155.23
$155.23$155.23

-3.87%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.3299
$1.3299$1.3299

+786.60%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,597.14
$101,597.14$101,597.14

-1.53%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,287.63
$3,287.63$3,287.63

-6.26%

Solana logo

Solana

SOL

$155.23
$155.23$155.23

-3.87%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2177
$2.2177$2.2177

-2.82%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16220
$0.16220$0.16220

-1.05%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4146
$0.4146$0.4146

+729.20%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.3299
$1.3299$1.3299

+786.60%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4146
$0.4146$0.4146

+729.20%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.09799
$0.09799$0.09799

+538.78%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2550
$0.2550$0.2550

+289.31%

DEGENFI logo

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000339
$0.000000000339$0.000000000339

+294.18%