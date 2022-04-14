HILO (HILO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in HILO (HILO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

HILO (HILO) Informatie HILO is the go-to platform for users who track market trends, analyze sentiments, make predictions, swap tokens, buy, sell, and vote on key decisions. It offers a dynamic space for creating, sharing, and engaging with the community, giving access to advanced tools and leveraging the power of the oracle for data validation. In addition to analytics, HILO adds an element of entertainment with gambling features, interactive games, and Telegram bots. Whether users are testing their luck, participating in games, or utilizing the Telegram bots, HILO ensures there's always something engaging to explore. Officiële website: https://www.hilomarket.com/ Whitepaper: https://docs.hilomarket.com/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x6c3fe25a4de7fa243c653cfe1f165bf11d99704e

HILO (HILO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor HILO (HILO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M Hoogste ooit: $ 0.06995 $ 0.06995 $ 0.06995 Laagste ooit: $ 0.002333833065740739 $ 0.002333833065740739 $ 0.002333833065740739 Huidige prijs: $ 0.02265 $ 0.02265 $ 0.02265 Meer informatie over HILO (HILO) prijs

HILO (HILO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van HILO (HILO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HILO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HILO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HILO begrijpt, kun je de live prijs van HILO token verkennen!

Hoe koop je HILO? Wil je HILO (HILO) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om HILO te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je HILO koopt op MEXC!

HILO (HILO) Prijsgeschiedenis Door de HILO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de HILO prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van HILO Wil je weten waar je HILO naartoe gaat? Onze HILO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HILO token!

