Hifi Finance (HIFI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Hifi Finance (HIFI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Hifi Finance (HIFI) Informatie Hifi Lending Protocol allows anyone to borrow against their crypto. Buying and selling the tokenized debt enables fixed-rate lending and borrowing — something much needed in decentralized finance today. Hifi Lending Protocol allows anyone to borrow against their crypto. Buying and selling the tokenized debt enables fixed-rate lending and borrowing — something much needed in decentralized finance today. Officiële website: https://hifi.finance/ Whitepaper: https://docs.hifi.finance/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x4b9278b94a1112cad404048903b8d343a810b07e Koop nu HIFI!

Hifi Finance (HIFI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Hifi Finance (HIFI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 14.84M $ 14.84M $ 14.84M Totale voorraad: $ 166.96M $ 166.96M $ 166.96M Circulerende voorraad: $ 141.96M $ 141.96M $ 141.96M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 17.45M $ 17.45M $ 17.45M Hoogste ooit: $ 2.6371 $ 2.6371 $ 2.6371 Laagste ooit: $ 0.051917170291608486 $ 0.051917170291608486 $ 0.051917170291608486 Huidige prijs: $ 0.10454 $ 0.10454 $ 0.10454 Meer informatie over Hifi Finance (HIFI) prijs

Hifi Finance (HIFI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Hifi Finance (HIFI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HIFI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HIFI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HIFI begrijpt, kun je de live prijs van HIFI token verkennen!

Hoe koop je HIFI? Wil je Hifi Finance (HIFI) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om HIFI te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je HIFI koopt op MEXC!

Hifi Finance (HIFI) Prijsgeschiedenis Door de HIFI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de HIFI prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van HIFI Wil je weten waar je HIFI naartoe gaat? Onze HIFI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HIFI token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!