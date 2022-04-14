HI (HI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in HI (HI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

HI (HI) Informatie HI is leveraging blockchain technology to build services that are community powered. Members of hi are the key stakeholders of this ecosystem and the business is committed to maximize membership value - not profits. Their first product is a digital wallet that provides members with the most seamless payment experience via social messengers. Officiële website: https://www.hi.com/ Whitepaper: https://cms.hi.com/uploads/hi_Whitepaper_en_4da11a89e8.pdf Block explorer: https://bscscan.com/token/0x77087ab5df23cfb52449a188e80e9096201c2097

HI (HI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor HI (HI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.60M Totale voorraad: $ 100.00B Circulerende voorraad: $ 62.07B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.41M Hoogste ooit: $ 0.0615 Laagste ooit: $ 0.000072421570618533 Huidige prijs: $ 0.0000741

HI (HI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van HI (HI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HI begrijpt, kun je de live prijs van HI token verkennen!

HI (HI) Prijsgeschiedenis Door de HI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de HI prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van HI Wil je weten waar je HI naartoe gaat? Onze HI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HI token!

