Hedera Guild Game (HGG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Hedera Guild Game (HGG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Hedera Guild Game (HGG) Informatie Hedera Guild Game Token is Hedera-based reward-type token commonly used in an ecosystem where blockchain-based NFT mobile games and metaverses are organically connected that are developed and supplied by Hedera Guild Game. Hedera Guild Game Token is Hedera-based reward-type token commonly used in an ecosystem where blockchain-based NFT mobile games and metaverses are organically connected that are developed and supplied by Hedera Guild Game. Officiële website: https://hguild.io/ Whitepaper: https://hguild.io/resources/doc/HGGWP1.1eng.pdf Block explorer: https://hashscan.io/mainnet/token/0.0.6722561 Koop nu HGG!

Hedera Guild Game (HGG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Hedera Guild Game (HGG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 916.00K $ 916.00K $ 916.00K Hoogste ooit: $ 0.008 $ 0.008 $ 0.008 Laagste ooit: $ 0.000394604345299831 $ 0.000394604345299831 $ 0.000394604345299831 Huidige prijs: $ 0.000458 $ 0.000458 $ 0.000458 Meer informatie over Hedera Guild Game (HGG) prijs

Hedera Guild Game (HGG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Hedera Guild Game (HGG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HGG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HGG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HGG begrijpt, kun je de live prijs van HGG token verkennen!

Hoe koop je HGG? Wil je Hedera Guild Game (HGG) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om HGG te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je HGG koopt op MEXC!

Hedera Guild Game (HGG) Prijsgeschiedenis Door de HGG prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de HGG prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van HGG Wil je weten waar je HGG naartoe gaat? Onze HGG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HGG token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!