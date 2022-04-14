Heurist (HEU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Heurist (HEU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Heurist (HEU) Informatie Heurist is a decentralized AI-as-a-Service cloud. We aggregate compute resources from individual GPU owners and data centers to provide serverless AI services. Heurist's API-first infrastructure eliminates the need for developers to manage GPU machines, enabling cost-efficient, censorship-free AI integration with APIs. Officiële website: https://www.heurist.ai/ Whitepaper: https://github.com/heurist-network/whitepaper/blob/main/Heurist_Whitepaper.pdf Block explorer: https://basescan.org/address/0xEF22cb48B8483dF6152e1423b19dF5553BbD818b

Heurist (HEU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Heurist (HEU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.89M $ 1.89M $ 1.89M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 110.49M $ 110.49M $ 110.49M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 17.14M $ 17.14M $ 17.14M Hoogste ooit: $ 0.46605 $ 0.46605 $ 0.46605 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.01714 $ 0.01714 $ 0.01714 Meer informatie over Heurist (HEU) prijs

Heurist (HEU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Heurist (HEU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HEU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HEU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HEU begrijpt, kun je de live prijs van HEU token verkennen!

