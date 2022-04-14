Heima (HEI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Heima (HEI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Heima (HEI) Informatie Heima Network is a next-gen Layer 1 blockchain built for easy cross-chain access. Evolving from Litentry Network, which focuses on decentralized identity and privacy, Heima helps users manage assets and interact across multiple blockchains with just one account. With built-in security and chain abstraction tech, Heima makes blockchain connections smoother and more seamless than ever. Heima Network is a next-gen Layer 1 blockchain built for easy cross-chain access. Evolving from Litentry Network, which focuses on decentralized identity and privacy, Heima helps users manage assets and interact across multiple blockchains with just one account. With built-in security and chain abstraction tech, Heima makes blockchain connections smoother and more seamless than ever. Officiële website: https://www.heima.network/ Whitepaper: https://docs.heima.network/ Block explorer: https://polkadot.js.org/apps/?rpc=wss%3A%2F%2Frpc.heima-parachain.heima.network#/explorer Koop nu HEI!

Heima (HEI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Heima (HEI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 29.76M $ 29.76M $ 29.76M Totale voorraad: $ 97.65M $ 97.65M $ 97.65M Circulerende voorraad: $ 77.45M $ 77.45M $ 77.45M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 38.42M $ 38.42M $ 38.42M Hoogste ooit: $ 2.8899 $ 2.8899 $ 2.8899 Laagste ooit: $ 0.23297119664169133 $ 0.23297119664169133 $ 0.23297119664169133 Huidige prijs: $ 0.3842 $ 0.3842 $ 0.3842 Meer informatie over Heima (HEI) prijs

Heima (HEI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Heima (HEI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HEI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HEI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HEI begrijpt, kun je de live prijs van HEI token verkennen!

Hoe koop je HEI? Wil je Heima (HEI) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om HEI te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je HEI koopt op MEXC!

Heima (HEI) Prijsgeschiedenis Door de HEI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de HEI prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van HEI Wil je weten waar je HEI naartoe gaat? Onze HEI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HEI token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!