HEGIC (HEGIC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in HEGIC (HEGIC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

HEGIC (HEGIC) Informatie Hegic is an on-chain peer-to-pool options trading protocol built on Ethereum. The Hegic protocol pioneers a peer-to-pool approach to options trading. It works like an AMM (automated market maker) for options. Users can trade non-custodial on-chain call and put options as an individual holder using the simplest and intuitive interfaces. Hegic is an on-chain peer-to-pool options trading protocol built on Ethereum. The Hegic protocol pioneers a peer-to-pool approach to options trading. It works like an AMM (automated market maker) for options. Users can trade non-custodial on-chain call and put options as an individual holder using the simplest and intuitive interfaces. Officiële website: https://www.hegic.co/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x584bC13c7D411c00c01A62e8019472dE68768430 Koop nu HEGIC!

HEGIC (HEGIC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor HEGIC (HEGIC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 28.16M $ 28.16M $ 28.16M Totale voorraad: $ 3.01B $ 3.01B $ 3.01B Circulerende voorraad: $ 703.73M $ 703.73M $ 703.73M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 120.53M $ 120.53M $ 120.53M Hoogste ooit: $ 0.6427 $ 0.6427 $ 0.6427 Laagste ooit: $ 0.004946527298549685 $ 0.004946527298549685 $ 0.004946527298549685 Huidige prijs: $ 0.040015 $ 0.040015 $ 0.040015 Meer informatie over HEGIC (HEGIC) prijs

HEGIC (HEGIC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van HEGIC (HEGIC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HEGIC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HEGIC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HEGIC begrijpt, kun je de live prijs van HEGIC token verkennen!

Hoe koop je HEGIC? Wil je HEGIC (HEGIC) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om HEGIC te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je HEGIC koopt op MEXC!

HEGIC (HEGIC) Prijsgeschiedenis Door de HEGIC prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de HEGIC prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van HEGIC Wil je weten waar je HEGIC naartoe gaat? Onze HEGIC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HEGIC token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!