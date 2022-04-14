Hege (HEGE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Hege (HEGE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Hege (HEGE) Informatie Hege is on a quest to become a successful meme in order to win the heart of his crush, Hegena. Hege is on a quest to become a successful meme in order to win the heart of his crush, Hegena. Officiële website: https://www.hegecoin.com/ Whitepaper: https://docs.hegecoin.com Block explorer: https://solscan.io/token/ULwSJmmpxmnRfpu6BjnK6rprKXqD5jXUmPpS1FxHXFy Koop nu HEGE!

Hege (HEGE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Hege (HEGE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.67M $ 4.67M $ 4.67M Totale voorraad: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Circulerende voorraad: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.68M $ 4.68M $ 4.68M Hoogste ooit: $ 0.05062 $ 0.05062 $ 0.05062 Laagste ooit: $ 0.002255665568459923 $ 0.002255665568459923 $ 0.002255665568459923 Huidige prijs: $ 0.004675 $ 0.004675 $ 0.004675 Meer informatie over Hege (HEGE) prijs

Hege (HEGE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Hege (HEGE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HEGE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HEGE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HEGE begrijpt, kun je de live prijs van HEGE token verkennen!

Hoe koop je HEGE? Wil je Hege (HEGE) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om HEGE te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je HEGE koopt op MEXC!

Hege (HEGE) Prijsgeschiedenis Door de HEGE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de HEGE prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van HEGE Wil je weten waar je HEGE naartoe gaat? Onze HEGE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HEGE token!

