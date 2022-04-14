Hydranet (HDN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Hydranet (HDN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Hydranet (HDN) Informatie Hydranet is building the first Layer 3 DEX, using off-chain technology like the Lightning and Vector network. Hydranet is building the first Layer 3 DEX, using off-chain technology like the Lightning and Vector network. Officiële website: https://hydranet.ai/ Whitepaper: https://docs.hydranet.ai/welcome Block explorer: https://arbiscan.io/token/0xb0f66bdb39acbb043308eb9dbe78f5bb47ea5430

Hydranet (HDN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Hydranet (HDN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.40M $ 7.40M $ 7.40M Totale voorraad: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Circulerende voorraad: $ 183.41M $ 183.41M $ 183.41M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 12.11M $ 12.11M $ 12.11M Hoogste ooit: $ 0.1795 $ 0.1795 $ 0.1795 Laagste ooit: $ 0.001732296451158479 $ 0.001732296451158479 $ 0.001732296451158479 Huidige prijs: $ 0.04037 $ 0.04037 $ 0.04037 Meer informatie over Hydranet (HDN) prijs

Hydranet (HDN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Hydranet (HDN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HDN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HDN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HDN begrijpt, kun je de live prijs van HDN token verkennen!

Hydranet (HDN) Prijsgeschiedenis Door de HDN prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de HDN prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van HDN Wil je weten waar je HDN naartoe gaat? Onze HDN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HDN token!

