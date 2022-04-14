HAROLD (HAROLD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in HAROLD (HAROLD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

HAROLD (HAROLD) Informatie Welcome to HAROLD, the memecoin inspired by the iconic internet sensation, Harold “Hide the Pain.” Our story is as unique as Harold’s smile. After the project’s original developer executed a rugpull, the resilient Harold community stepped up, took control, and turned the situation around. In true Harold fashion, we embraced the pain, hid it with a grin, and transformed HAROLD into a symbol of resilience and humor. Welcome to HAROLD, the memecoin inspired by the iconic internet sensation, Harold “Hide the Pain.” Our story is as unique as Harold’s smile. After the project’s original developer executed a rugpull, the resilient Harold community stepped up, took control, and turned the situation around. In true Harold fashion, we embraced the pain, hid it with a grin, and transformed HAROLD into a symbol of resilience and humor. Officiële website: https://harold.vip Block explorer: https://solscan.io/token/3vgopg7xm3EWkXfxmWPUpcf7g939hecfqg18sLuXDzVt Koop nu HAROLD!

HAROLD (HAROLD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor HAROLD (HAROLD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.21M $ 3.21M $ 3.21M Totale voorraad: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Circulerende voorraad: $ 787.01M $ 787.01M $ 787.01M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.08M $ 4.08M $ 4.08M Hoogste ooit: $ 0.03451 $ 0.03451 $ 0.03451 Laagste ooit: $ 0.000243196545487044 $ 0.000243196545487044 $ 0.000243196545487044 Huidige prijs: $ 0.004084 $ 0.004084 $ 0.004084 Meer informatie over HAROLD (HAROLD) prijs

HAROLD (HAROLD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van HAROLD (HAROLD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HAROLD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HAROLD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HAROLD begrijpt, kun je de live prijs van HAROLD token verkennen!

Hoe koop je HAROLD? Wil je HAROLD (HAROLD) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om HAROLD te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je HAROLD koopt op MEXC!

HAROLD (HAROLD) Prijsgeschiedenis Door de HAROLD prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de HAROLD prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van HAROLD Wil je weten waar je HAROLD naartoe gaat? Onze HAROLD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HAROLD token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!