Happy Cat (HAPPY) Informatie The official project of the Happy Cat meme, which owns the IP rights to the meme. It features a Telegram app with 1 million monthly active users. The project distributed 80% of the supply as an airdrop to app players, 10% to Solana mobile holders, and the remaining 10% was added to the liquidity pool and burned. The cat is happy. Officiële website: https://happycatonsol.com/ Block explorer: https://solscan.io/token/HAPPYwgFcjEJDzRtfWE6tiHE9zGdzpNky2FvjPHsvvGZ

Happy Cat (HAPPY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Happy Cat (HAPPY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.39M $ 4.39M $ 4.39M Totale voorraad: $ 3.33B $ 3.33B $ 3.33B Circulerende voorraad: $ 3.33B $ 3.33B $ 3.33B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.39M $ 4.39M $ 4.39M Hoogste ooit: $ 0.05765 $ 0.05765 $ 0.05765 Laagste ooit: $ 0.000382420636071654 $ 0.000382420636071654 $ 0.000382420636071654 Huidige prijs: $ 0.0013163 $ 0.0013163 $ 0.0013163 Meer informatie over Happy Cat (HAPPY) prijs

Happy Cat (HAPPY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Happy Cat (HAPPY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HAPPY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HAPPY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HAPPY begrijpt, kun je de live prijs van HAPPY token verkennen!

Happy Cat (HAPPY) Prijsgeschiedenis Door de HAPPY prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de HAPPY prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van HAPPY Wil je weten waar je HAPPY naartoe gaat? Onze HAPPY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HAPPY token!

