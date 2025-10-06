Hana koers(HANA)
+0.16%
+2.01%
-43.40%
-43.40%
Hana (HANA) real-time prijs is $ 0.02378. De afgelopen 24 uur werd er HANA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.02103 en een hoogtepunt van $ 0.02496, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HANA hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .
Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HANA met +0.16% veranderd in het afgelopen uur, +2.01% in de afgelopen 24 uur en -43.40% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.
BSC
De huidige marktkapitalisatie van Hana is --, met een handelsvolume van $ 251.37K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HANA is --, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 23.78M.
Blijf op de hoogte van Hana prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:
|Periode
|Wijzigen (USD)
|Wijzigen (%)
|Vandaag
|$ +0.0004686
|+2.01%
|30 dagen
|$ -0.04099
|-63.29%
|60 dagen
|$ +0.00378
|+18.90%
|90 dagen
|$ +0.00378
|+18.90%
HANA registreerde vandaag een verandering van $ +0.0004686 (+2.01%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.
De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.04099 (-63.29%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.
Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,HANA zien we een verandering van $ +0.00378 (+18.90%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.
Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.00378 (+18.90%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.
Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Hana (HANA) bekijken?
Bekijk nu de Hanaprijsgeschiedenispagina.
Hana is Hyper-casual Finance, livestreaming, casual earning, and seamless onboarding that replace CEXs as the dominant crypto gateway.
Hana is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken.
Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van HANA staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Hana lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.
Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Hana aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.
Hoeveel zal Hana (HANA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Hana (HANA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Hana te bekijken.
Bekijk nu de Hana prijsvoorspelling !
Inzicht in de tokenomie van Hana (HANA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van HANA token !
Op zoek naar Hoe koop je Hana? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos.
Voor een beter begrip van Hana kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.
|Tijd (UTC+8)
|Type
|Informatie
|11-05 10:42:00
|On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
|11-04 03:53:00
|Industrie-updates
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.
Bedrag
1 HANA = 0.02378 USD
-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures
