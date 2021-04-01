HAI (HAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in HAI (HAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

HAI (HAI) Informatie Hacken is a leading provider of cybersecurity consulting services that serves the needs of clients such as crypto exchanges, sharing economy businesses, government agencies, airlines, etc. Hacken Token is a native token that powers most of the activities with the Hacken Ecosystem. The Hacken token can be used for discounted HackenAI subscription fees as well as purchasing additional services within the Hacken Ecosystem including corporate and crypto exchanges cybersecurity services. Officiële website: https://hacken.ai Whitepaper: https://hacken.ai/tokenomics.pdf Block explorer: https://vechainstats.com/account/0xacc280010b2ee0efc770bce34774376656d8ce14

HAI (HAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor HAI (HAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.19M $ 6.19M $ 6.19M Totale voorraad: $ 958.34M $ 958.34M $ 958.34M Circulerende voorraad: $ 833.34M $ 833.34M $ 833.34M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.43M $ 7.43M $ 7.43M Hoogste ooit: $ 0.4813 $ 0.4813 $ 0.4813 Laagste ooit: $ 0.000048907555818186 $ 0.000048907555818186 $ 0.000048907555818186 Huidige prijs: $ 0.007426 $ 0.007426 $ 0.007426 Meer informatie over HAI (HAI) prijs

HAI (HAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van HAI (HAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HAI begrijpt, kun je de live prijs van HAI token verkennen!

