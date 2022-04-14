Haedal Protocol (HAEDAL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Haedal Protocol (HAEDAL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Haedal Protocol (HAEDAL) Informatie Haedal is the ultimate place for users to stake and earn on Sui, building the prime liquid staking protocol powered by Hae3 products that extract revenue from Sui's trading flow to fuel the entire LST ecosystem. Officiële website: https://www.haedal.xyz/ Whitepaper: https://haedal-protocol.gitbook.io/haedal-protocol-docs Block explorer: https://suivision.xyz/coin/0x3a304c7feba2d819ea57c3542d68439ca2c386ba02159c740f7b406e592c62ea::haedal::HAEDAL

Haedal Protocol (HAEDAL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Haedal Protocol (HAEDAL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 33.34M $ 33.34M $ 33.34M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 230.00M $ 230.00M $ 230.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 144.94M $ 144.94M $ 144.94M Hoogste ooit: $ 0.7 $ 0.7 $ 0.7 Laagste ooit: $ 0.08154305381497716 $ 0.08154305381497716 $ 0.08154305381497716 Huidige prijs: $ 0.14494 $ 0.14494 $ 0.14494 Meer informatie over Haedal Protocol (HAEDAL) prijs

Haedal Protocol (HAEDAL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Haedal Protocol (HAEDAL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal HAEDAL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel HAEDAL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van HAEDAL begrijpt, kun je de live prijs van HAEDAL token verkennen!

Haedal Protocol (HAEDAL) Prijsgeschiedenis Door de HAEDAL prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de HAEDAL prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van HAEDAL Wil je weten waar je HAEDAL naartoe gaat? Onze HAEDAL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van HAEDAL token!

