Xeno Governance (GXE) Informatie Xeno is the GameFi project focusing on PvP and Crooz, listed company in Japan known as eCommerce giant & game developer developing the app for the worldwide famous anime like HUNTER x HUNTER, is highly involved. XENO is a basically a tactical PvP games with both the essence of GameFi and Esports are added. Players who hold NFT characters can earn utility tokens and NFTs by playing the game, and trade NFTs seamlessly through the in-app wallet and marketplace. Officiële website: https://project-xeno.com/ Whitepaper: https://project-xeno-1.gitbook.io/project-xeno-whitepaper-en/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0x510975eda48a97e0ca228dd04d1217292487bea6

Xeno Governance (GXE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Xeno Governance (GXE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 5.99B $ 5.99B $ 5.99B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.44M $ 9.44M $ 9.44M Hoogste ooit: $ 0.29998 $ 0.29998 $ 0.29998 Laagste ooit: $ 0.001043390131716337 $ 0.001043390131716337 $ 0.001043390131716337 Huidige prijs: $ 0.001574 $ 0.001574 $ 0.001574 Meer informatie over Xeno Governance (GXE) prijs

Xeno Governance (GXE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Xeno Governance (GXE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GXE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GXE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GXE begrijpt, kun je de live prijs van GXE token verkennen!

