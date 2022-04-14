Guru Network (GURU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Guru Network (GURU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Guru Network (GURU) Informatie Unleash the power of Web3 and AI Processors powered by Base Layer 3 Guru Network. DexGuru has transformed from a DeFi trading terminal into the Guru Network, using AI and Web3 to revolutionize data analytics and process orchestration. It serves as Multi-Chain AI Compute layer on Base Layer 3 and enables advanced, real-time solutions for decentralized finance and data-driven AI decision-making. Officiële website: https://www.gurunetwork.ai Whitepaper: https://gurunetwork.ai/assets/img/litepapper_dexguru_network.pdf Block explorer: https://etherscan.io/address/0x525574c899a7c877a11865339e57376092168258

Guru Network (GURU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Guru Network (GURU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 872.00K $ 872.00K $ 872.00K Hoogste ooit: $ 0.065 $ 0.065 $ 0.065 Laagste ooit: $ 0.00045715956718661 $ 0.00045715956718661 $ 0.00045715956718661 Huidige prijs: $ 0.000872 $ 0.000872 $ 0.000872 Meer informatie over Guru Network (GURU) prijs

Guru Network (GURU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Guru Network (GURU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GURU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GURU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GURU begrijpt, kun je de live prijs van GURU token verkennen!

Hoe koop je GURU? Wil je Guru Network (GURU) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om GURU te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je GURU koopt op MEXC!

Guru Network (GURU) Prijsgeschiedenis Door de GURU prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de GURU prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van GURU Wil je weten waar je GURU naartoe gaat? Onze GURU prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GURU token!

