GTA VI (GTAVI) Informatie The Ultimate Meme Coin Adventure! Rev your engines and buckle up for the wildest ride in the crypto. The Ultimate Meme Coin Adventure! Rev your engines and buckle up for the wildest ride in the crypto. Officiële website: https://gta-vi.vip/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0x77edb9c65bba76023ff6cB067DbDC863882B30f9 Koop nu GTAVI!

GTA VI (GTAVI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GTA VI (GTAVI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 2,025,000.00T $ 2,025,000.00T $ 2,025,000.00T Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 583.20K $ 583.20K $ 583.20K Hoogste ooit: $ 0.00000000000226 $ 0.00000000000226 $ 0.00000000000226 Laagste ooit: $ 0.000000000000003947 $ 0.000000000000003947 $ 0.000000000000003947 Huidige prijs: $ 0.000000000000288 $ 0.000000000000288 $ 0.000000000000288 Meer informatie over GTA VI (GTAVI) prijs

GTA VI (GTAVI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van GTA VI (GTAVI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GTAVI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GTAVI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GTAVI begrijpt, kun je de live prijs van GTAVI token verkennen!

Hoe koop je GTAVI? Wil je GTA VI (GTAVI) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om GTAVI te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je GTAVI koopt op MEXC!

GTA VI (GTAVI) Prijsgeschiedenis Door de GTAVI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de GTAVI prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van GTAVI Wil je weten waar je GTAVI naartoe gaat? Onze GTAVI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GTAVI token!

