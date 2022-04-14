Triathon (GROW) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Triathon (GROW), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Triathon (GROW) Informatie Triathon is an AI-powered contract detection platform focused on providing security detection services for Dapps. Triathon aims to provide project builders and token holders with the ability to drive the testing and auditing process of crypto projects during their full lifecycles, regardless of whether the individual has a background in technology or not. Officiële website: https://www.triathon.space/ Whitepaper: https://triathon.gitbook.io/economic-paper/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0x0C9aD20802E89BeA858ae2E8594843fAfA887CB3

Triathon (GROW) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Triathon (GROW), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.00M $ 3.00M $ 3.00M Hoogste ooit: $ 0.95 $ 0.95 $ 0.95 Laagste ooit: $ 0.00802414876510669 $ 0.00802414876510669 $ 0.00802414876510669 Huidige prijs: $ 0.03 $ 0.03 $ 0.03 Meer informatie over Triathon (GROW) prijs

Triathon (GROW) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Triathon (GROW) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GROW tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GROW tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GROW begrijpt, kun je de live prijs van GROW token verkennen!

Hoe koop je GROW? Wil je Triathon (GROW) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om GROW te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je GROW koopt op MEXC!

Triathon (GROW) Prijsgeschiedenis Door de GROW prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de GROW prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van GROW Wil je weten waar je GROW naartoe gaat? Onze GROW prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GROW token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

