ORBIT (GRIFT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ORBIT (GRIFT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ORBIT (GRIFT) Informatie AI Agent that helps users complete DeFi actions with natural language. AI Agent that helps users complete DeFi actions with natural language. Officiële website: https://www.orbitcryptoai.com/ Whitepaper: https://sphereone.notion.site/Surface-Area-d4883498ae5f41909e7fae69795645ad Block explorer: https://solscan.io/token/GekTNfm84QfyP2GdAHZ5AgACBRd69aNmgA5FDhZupump Koop nu GRIFT!

ORBIT (GRIFT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ORBIT (GRIFT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.91M $ 2.91M $ 2.91M Totale voorraad: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M Circulerende voorraad: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.91M $ 2.91M $ 2.91M Hoogste ooit: $ 0.198 $ 0.198 $ 0.198 Laagste ooit: $ 0.000073183931858806 $ 0.000073183931858806 $ 0.000073183931858806 Huidige prijs: $ 0.002911 $ 0.002911 $ 0.002911 Meer informatie over ORBIT (GRIFT) prijs

ORBIT (GRIFT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ORBIT (GRIFT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GRIFT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GRIFT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GRIFT begrijpt, kun je de live prijs van GRIFT token verkennen!

Hoe koop je GRIFT? Wil je ORBIT (GRIFT) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om GRIFT te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je GRIFT koopt op MEXC!

ORBIT (GRIFT) Prijsgeschiedenis Door de GRIFT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de GRIFT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van GRIFT Wil je weten waar je GRIFT naartoe gaat? Onze GRIFT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GRIFT token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!