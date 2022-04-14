Green Bitcoin (GREENBTC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Green Bitcoin (GREENBTC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Green Bitcoin (GREENBTC) Informatie Green Bitcoin is a new type of cryptocurrency that allows holders to participate in staking through a revolutionary gamified green staking mechanism. Green Bitcoin is a new type of cryptocurrency that allows holders to participate in staking through a revolutionary gamified green staking mechanism. Officiële website: https://greenbitcoin.xyz/ Whitepaper: https://greenbitcoin.xyz/assets/documents/whitepaper.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0xdc9cb148ecb70876db0abeb92f515a5e1dc9f580 Koop nu GREENBTC!

Green Bitcoin (GREENBTC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Green Bitcoin (GREENBTC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 20.81M $ 20.81M $ 20.81M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 641.31K $ 641.31K $ 641.31K Hoogste ooit: $ 1.885 $ 1.885 $ 1.885 Laagste ooit: $ 0.020483966617154122 $ 0.020483966617154122 $ 0.020483966617154122 Huidige prijs: $ 0.03081 $ 0.03081 $ 0.03081 Meer informatie over Green Bitcoin (GREENBTC) prijs

Green Bitcoin (GREENBTC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Green Bitcoin (GREENBTC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GREENBTC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GREENBTC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GREENBTC begrijpt, kun je de live prijs van GREENBTC token verkennen!

Green Bitcoin (GREENBTC) Prijsgeschiedenis Door de GREENBTC prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de GREENBTC prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van GREENBTC Wil je weten waar je GREENBTC naartoe gaat? Onze GREENBTC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GREENBTC token!

