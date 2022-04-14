Camelot Token (GRAIL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Camelot Token (GRAIL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Camelot Token (GRAIL) Informatie Camelot is an ecosystem-focused and community-driven DEX built on Arbitrum. Camelot has been built as a highly efficient and customizable protocol, allowing both builders and users to leverage our custom infrastructure for deep, sustainable, and adaptable liquidity. Camelot moves beyond the traditional design of DEXs to focus on offering a tailored approach that prioritizes composability. Camelot is an ecosystem-focused and community-driven DEX built on Arbitrum. Camelot has been built as a highly efficient and customizable protocol, allowing both builders and users to leverage our custom infrastructure for deep, sustainable, and adaptable liquidity. Camelot moves beyond the traditional design of DEXs to focus on offering a tailored approach that prioritizes composability. Officiële website: https://camelot.exchange/ Whitepaper: https://docs.camelot.exchange/ Block explorer: https://arbiscan.io/token/0x3d9907F9a368ad0a51Be60f7Da3b97cf940982D8 Koop nu GRAIL!

Camelot Token (GRAIL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Camelot Token (GRAIL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 73.51K $ 73.51K $ 73.51K Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 18.48M $ 18.48M $ 18.48M Hoogste ooit: $ 4,700 $ 4,700 $ 4,700 Laagste ooit: $ 184.24900021448872 $ 184.24900021448872 $ 184.24900021448872 Huidige prijs: $ 251.37 $ 251.37 $ 251.37 Meer informatie over Camelot Token (GRAIL) prijs

Camelot Token (GRAIL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Camelot Token (GRAIL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GRAIL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GRAIL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GRAIL begrijpt, kun je de live prijs van GRAIL token verkennen!

Camelot Token (GRAIL) Prijsgeschiedenis Door de GRAIL prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de GRAIL prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van GRAIL Wil je weten waar je GRAIL naartoe gaat? Onze GRAIL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GRAIL token!

