Grafi (GRAFI) Informatie Grafilab is a revolutionary AI ecosystem that empowers anyone, from ordinary users to developers, to participate in and benefit from AI innovation. Through our CeDePIN Cloud ,Co-Builder and AI App-store platform, users can easily deploy, train and monetize AI app/agents without needing deep technical expertise. At the heart of Grafilab is our AI Data Layer, which ensures secure data integrity, ownership, and transparency, creating a trusted environment for AI development and commercialization. Grafilab is breaking down the barriers to AI accessibility and driving the evolution toward AGI. Officiële website: https://grafilab.io/home Whitepaper: https://docs.grafilab.io/home Block explorer: https://solscan.io/token/EJSPkGUWsSAfGWBe9rCiaSusbUQuVmFmvGVvwy6qyX1d

Grafi (GRAFI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Grafi (GRAFI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.13M $ 9.13M $ 9.13M Hoogste ooit: $ 0.04143 $ 0.04143 $ 0.04143 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.004346 $ 0.004346 $ 0.004346 Meer informatie over Grafi (GRAFI) prijs

Grafi (GRAFI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Grafi (GRAFI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GRAFI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GRAFI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GRAFI begrijpt, kun je de live prijs van GRAFI token verkennen!

Hoe koop je GRAFI?

