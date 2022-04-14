GuildQB (GQB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in GuildQB (GQB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

GuildQB (GQB) Informatie GuildQB is a gaming ecosystem that brings together various aspects of the gaming industry, such as DAO governance, game development, NFT promotion, and blockchain technology. The project's ultimate goal is to create an interconnected ecosystem of games, NFTs, and communities that maximises player benefits and achieves interoperability across the GameFi ecosystem. GuildQB plans to expand the number of game users by researching high-level games and giving scholarships to those interested. Users can also earn additional incentives by building gaming tools and making connections with the GameFI/BCG industry. GuildQB is a gaming ecosystem that brings together various aspects of the gaming industry, such as DAO governance, game development, NFT promotion, and blockchain technology. The project's ultimate goal is to create an interconnected ecosystem of games, NFTs, and communities that maximises player benefits and achieves interoperability across the GameFi ecosystem. GuildQB plans to expand the number of game users by researching high-level games and giving scholarships to those interested. Users can also earn additional incentives by building gaming tools and making connections with the GameFI/BCG industry. Officiële website: https://guildqb.com/ Whitepaper: https://guildqb.gitbook.io/guildqb-wp-v1.1 Block explorer: https://polygonscan.com/token/0xE319519d910E733098fb559c2B10Cb70ED854603 Koop nu GQB!

GuildQB (GQB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GuildQB (GQB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.01M $ 6.01M $ 6.01M Hoogste ooit: $ 0.038 $ 0.038 $ 0.038 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.000601 $ 0.000601 $ 0.000601 Meer informatie over GuildQB (GQB) prijs

GuildQB (GQB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van GuildQB (GQB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GQB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GQB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GQB begrijpt, kun je de live prijs van GQB token verkennen!

GuildQB (GQB) Prijsgeschiedenis Door de GQB prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de GQB prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van GQB Wil je weten waar je GQB naartoe gaat? Onze GQB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GQB token!

