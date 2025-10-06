BeursDEX+
De live Graphite prijs vandaag is 0.2652 USD. Volg realtime GP naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de GP prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Graphite logo

Graphite koers(GP)

1 GP naar USD live prijs:

$0.2652
$0.2652$0.2652
-8.26%1D
USD
Graphite (GP) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:47:12 (UTC+8)

Graphite (GP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.226
$ 0.226$ 0.226
24u laag
$ 0.3151
$ 0.3151$ 0.3151
24u hoog

$ 0.226
$ 0.226$ 0.226

$ 0.3151
$ 0.3151$ 0.3151

$ 6.974056528051682
$ 6.974056528051682$ 6.974056528051682

$ 0.027421874976476645
$ 0.027421874976476645$ 0.027421874976476645

+6.54%

-8.26%

-42.73%

-42.73%

Graphite (GP) real-time prijs is $ 0.2652. De afgelopen 24 uur werd er GP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.226 en een hoogtepunt van $ 0.3151, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GP hoogste prijs aller tijden is $ 6.974056528051682, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.027421874976476645 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GP met +6.54% veranderd in het afgelopen uur, -8.26% in de afgelopen 24 uur en -42.73% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Graphite (GP) Marktinformatie

No.1197

$ 8.92M
$ 8.92M$ 8.92M

$ 58.78K
$ 58.78K$ 58.78K

$ 15.74M
$ 15.74M$ 15.74M

33.64M
33.64M 33.64M

59,335,022.14976111
59,335,022.14976111 59,335,022.14976111

SOL

De huidige marktkapitalisatie van Graphite is $ 8.92M, met een handelsvolume van $ 58.78K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GP is 33.64M, met een totale voorraad van 59335022.14976111. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 15.74M.

Graphite (GP) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Graphite prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.023878-8.26%
30 dagen$ -0.5706-68.27%
60 dagen$ -0.905-77.34%
90 dagen$ -2.1168-88.87%
Graphite prijswijziging vandaag

GP registreerde vandaag een verandering van $ -0.023878 (-8.26%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Graphite 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.5706 (-68.27%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Graphite 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,GP zien we een verandering van $ -0.905 (-77.34%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Graphite 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -2.1168 (-88.87%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Graphite (GP) bekijken?

Bekijk nu de Graphiteprijsgeschiedenispagina.

Wat is Graphite (GP)?

$GP, also known as Graphite Protocol, is a meme coin closely tied to the Solana ecosystem, managed by the SolportTom team. The project has contributed to platforms like @bonk_fun and @LiveBonk. $GP plays a key role in ecosystem rewards, with the official Twitter regularly sharing updates and partnerships.

Graphite is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeGraphite investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van GP staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Graphite lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Graphite aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Graphite Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Graphite (GP) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Graphite (GP) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Graphite te bekijken.

Bekijk nu de Graphite prijsvoorspelling !

Graphite (GP) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Graphite (GP) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van GP token !

Hoe koop je Graphite (GP)?

Op zoek naar Hoe koop je Graphite? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Graphite gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

GP naar lokale valuta's

1 Graphite(GP) naar VND
6,978.738
1 Graphite(GP) naar AUD
A$0.408408
1 Graphite(GP) naar GBP
0.201552
1 Graphite(GP) naar EUR
0.230724
1 Graphite(GP) naar USD
$0.2652
1 Graphite(GP) naar MYR
RM1.111188
1 Graphite(GP) naar TRY
11.16492
1 Graphite(GP) naar JPY
¥40.5756
1 Graphite(GP) naar ARS
ARS$386.587344
1 Graphite(GP) naar RUB
21.544848
1 Graphite(GP) naar INR
23.504676
1 Graphite(GP) naar IDR
Rp4,419.998232
1 Graphite(GP) naar PHP
15.612324
1 Graphite(GP) naar EGP
￡E.12.565176
1 Graphite(GP) naar BRL
R$1.429428
1 Graphite(GP) naar CAD
C$0.373932
1 Graphite(GP) naar BDT
32.32788
1 Graphite(GP) naar NGN
382.6836
1 Graphite(GP) naar COP
$1,023.9372
1 Graphite(GP) naar ZAR
R.4.635696
1 Graphite(GP) naar UAH
11.159616
1 Graphite(GP) naar TZS
T.Sh.651.5964
1 Graphite(GP) naar VES
Bs59.1396
1 Graphite(GP) naar CLP
$250.8792
1 Graphite(GP) naar PKR
Rs74.977344
1 Graphite(GP) naar KZT
138.99132
1 Graphite(GP) naar THB
฿8.624304
1 Graphite(GP) naar TWD
NT$8.197332
1 Graphite(GP) naar AED
د.إ0.973284
1 Graphite(GP) naar CHF
Fr0.214812
1 Graphite(GP) naar HKD
HK$2.060604
1 Graphite(GP) naar AMD
֏101.45226
1 Graphite(GP) naar MAD
.د.م2.469012
1 Graphite(GP) naar MXN
$4.951284
1 Graphite(GP) naar SAR
ريال0.9945
1 Graphite(GP) naar ETB
Br40.56234
1 Graphite(GP) naar KES
KSh34.261188
1 Graphite(GP) naar JOD
د.أ0.1880268
1 Graphite(GP) naar PLN
0.98124
1 Graphite(GP) naar RON
лв1.172184
1 Graphite(GP) naar SEK
kr2.540616
1 Graphite(GP) naar BGN
лв0.45084
1 Graphite(GP) naar HUF
Ft89.502348
1 Graphite(GP) naar CZK
5.62224
1 Graphite(GP) naar KWD
د.ك0.0814164
1 Graphite(GP) naar ILS
0.867204
1 Graphite(GP) naar BOB
Bs1.832532
1 Graphite(GP) naar AZN
0.45084
1 Graphite(GP) naar TJS
SM2.445144
1 Graphite(GP) naar GEL
0.721344
1 Graphite(GP) naar AOA
Kz241.96848
1 Graphite(GP) naar BHD
.د.ب0.0997152
1 Graphite(GP) naar BMD
$0.2652
1 Graphite(GP) naar DKK
kr1.7238
1 Graphite(GP) naar HNL
L6.985368
1 Graphite(GP) naar MUR
12.204504
1 Graphite(GP) naar NAD
$4.611828
1 Graphite(GP) naar NOK
kr2.707692
1 Graphite(GP) naar NZD
$0.469404
1 Graphite(GP) naar PAB
B/.0.2652
1 Graphite(GP) naar PGK
K1.1271
1 Graphite(GP) naar QAR
ر.ق0.965328
1 Graphite(GP) naar RSD
дин.27.068964
1 Graphite(GP) naar UZS
soʻm3,157.142352
1 Graphite(GP) naar ALL
L22.305972
1 Graphite(GP) naar ANG
ƒ0.474708
1 Graphite(GP) naar AWG
ƒ0.474708
1 Graphite(GP) naar BBD
$0.5304
1 Graphite(GP) naar BAM
KM0.45084
1 Graphite(GP) naar BIF
Fr782.0748
1 Graphite(GP) naar BND
$0.34476
1 Graphite(GP) naar BSD
$0.2652
1 Graphite(GP) naar JMD
$42.572556
1 Graphite(GP) naar KHR
1,065.059112
1 Graphite(GP) naar KMF
Fr112.9752
1 Graphite(GP) naar LAK
5,765.217276
1 Graphite(GP) naar LKR
රු80.827656
1 Graphite(GP) naar MDL
L4.542876
1 Graphite(GP) naar MGA
Ar1,194.5934
1 Graphite(GP) naar MOP
P2.1216
1 Graphite(GP) naar MVR
4.08408
1 Graphite(GP) naar MWK
MK460.416372
1 Graphite(GP) naar MZN
MT16.95954
1 Graphite(GP) naar NPR
रु37.621272
1 Graphite(GP) naar PYG
1,880.7984
1 Graphite(GP) naar RWF
Fr384.8052
1 Graphite(GP) naar SBD
$2.182596
1 Graphite(GP) naar SCR
3.56694
1 Graphite(GP) naar SRD
$10.2102
1 Graphite(GP) naar SVC
$2.3205
1 Graphite(GP) naar SZL
L4.61448
1 Graphite(GP) naar TMT
m0.930852
1 Graphite(GP) naar TND
د.ت0.7791576
1 Graphite(GP) naar TTD
$1.798056
1 Graphite(GP) naar UGX
Sh923.9568
1 Graphite(GP) naar XAF
Fr151.4292
1 Graphite(GP) naar XCD
$0.71604
1 Graphite(GP) naar XOF
Fr151.4292
1 Graphite(GP) naar XPF
Fr27.3156
1 Graphite(GP) naar BWP
P3.5802
1 Graphite(GP) naar BZD
$0.533052
1 Graphite(GP) naar CVE
$25.493676
1 Graphite(GP) naar DJF
Fr46.9404
1 Graphite(GP) naar DOP
$17.041752
1 Graphite(GP) naar DZD
د.ج34.656336
1 Graphite(GP) naar FJD
$0.604656
1 Graphite(GP) naar GNF
Fr2,305.914
1 Graphite(GP) naar GTQ
Q2.031432
1 Graphite(GP) naar GYD
$55.47984
1 Graphite(GP) naar ISK
kr33.6804

Graphite bron

Voor een beter begrip van Graphite kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Graphite
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Graphite

Hoeveel is Graphite (GP) vandaag waard?
De live GP prijs in USD is 0.2652 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige GP naar USD prijs?
De huidige prijs van GP naar USD is $ 0.2652. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Graphite?
De marktkapitalisatie van GP is $ 8.92M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van GP?
De circulerende voorraad van GP is 33.64M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van GP?
GP bereikte een ATH-prijs van 6.974056528051682 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van GP?
GP zag een ATL-prijs van 0.027421874976476645 USD.
Wat is het handelsvolume van GP?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van GP is $ 58.78K USD.
Zal GP dit jaar hoger gaan?
GP kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de GP prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:47:12 (UTC+8)

Graphite (GP) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Industrie-updates
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

