Got Guaranteed (GOTG) Informatie GotG launched the world's first DAG guarantee·insurance solution in the digital asset market. GotG was the first in the digital asset market to implement and launch the DAG guarantee·insurance solution which is evaluated as an achievement that dramatically improved the stability of digital asset investors. Now, digital asset management foundations and digital asset investors can obtain both stability and profitability for their digital assets at the same time through GotG Platform's DAG guarantee·insurance solution. Officiële website: https://gotg.world/ Whitepaper: https://gotg.world/assets/pdf/GOTG_whitepaper(ENG)_ver3.0.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0xceeb07dd26b36287b6d109f0b06d7e8202ce8c1d

Got Guaranteed (GOTG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Got Guaranteed (GOTG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.80B $ 1.80B $ 1.80B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.56M $ 8.56M $ 8.56M Hoogste ooit: $ 15 $ 15 $ 15 Laagste ooit: $ 0.000749738824703273 $ 0.000749738824703273 $ 0.000749738824703273 Huidige prijs: $ 0.004758 $ 0.004758 $ 0.004758 Meer informatie over Got Guaranteed (GOTG) prijs

Got Guaranteed (GOTG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Got Guaranteed (GOTG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GOTG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GOTG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GOTG begrijpt, kun je de live prijs van GOTG token verkennen!

Got Guaranteed (GOTG) Prijsgeschiedenis Door de GOTG prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de GOTG prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van GOTG Wil je weten waar je GOTG naartoe gaat? Onze GOTG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GOTG token!

