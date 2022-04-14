gorilla (GORILLABSC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in gorilla (GORILLABSC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

gorilla (GORILLABSC) Informatie $GORILLA is a meme coin built around the "ape" culture of the crypto community, symbolizing the spirit of retail investors uniting against market giants without fear. With the core slogan "Apes together strong," its iconic imagery features traders dressed in gorilla costumes in a humorous fashion, conveying a message of diamond hands and fearless defiance of market whales. $GORILLA is a meme coin built around the "ape" culture of the crypto community, symbolizing the spirit of retail investors uniting against market giants without fear. With the core slogan "Apes together strong," its iconic imagery features traders dressed in gorilla costumes in a humorous fashion, conveying a message of diamond hands and fearless defiance of market whales. Officiële website: https://gorillabsc.vip Block explorer: https://bscscan.com/token/0xcf640fdf9b3d9e45cbd69fda91d7e22579c14444 Koop nu GORILLABSC!

gorilla (GORILLABSC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor gorilla (GORILLABSC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.15M $ 3.15M $ 3.15M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.15M $ 3.15M $ 3.15M Hoogste ooit: $ 0.011685 $ 0.011685 $ 0.011685 Laagste ooit: $ 0.000169190737028489 $ 0.000169190737028489 $ 0.000169190737028489 Huidige prijs: $ 0.003151 $ 0.003151 $ 0.003151 Meer informatie over gorilla (GORILLABSC) prijs

gorilla (GORILLABSC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van gorilla (GORILLABSC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GORILLABSC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GORILLABSC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GORILLABSC begrijpt, kun je de live prijs van GORILLABSC token verkennen!

Hoe koop je GORILLABSC? Wil je gorilla (GORILLABSC) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om GORILLABSC te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je GORILLABSC koopt op MEXC!

gorilla (GORILLABSC) Prijsgeschiedenis Door de GORILLABSC prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de GORILLABSC prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van GORILLABSC Wil je weten waar je GORILLABSC naartoe gaat? Onze GORILLABSC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GORILLABSC token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!