De live Alphabet xStock prijs vandaag is 274.99 USD. Volg realtime GOOGLX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de GOOGLX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Alphabet xStock prijs vandaag is 274.99 USD. Volg realtime GOOGLX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de GOOGLX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Alphabet xStock koers(GOOGLX)

1 GOOGLX naar USD live prijs:

$274.88
-1.33%1D
USD
Alphabet xStock (GOOGLX) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:47:04 (UTC+8)

Alphabet xStock (GOOGLX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 273.01
24u laag
$ 279.02
24u hoog

$ 273.01
$ 279.02
$ 298.97509376416326
$ 169.44795144400413
+0.01%

-1.32%

+2.54%

+2.54%

Alphabet xStock (GOOGLX) real-time prijs is $ 274.99. De afgelopen 24 uur werd er GOOGLX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 273.01 en een hoogtepunt van $ 279.02, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GOOGLX hoogste prijs aller tijden is $ 298.97509376416326, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 169.44795144400413 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GOOGLX met +0.01% veranderd in het afgelopen uur, -1.32% in de afgelopen 24 uur en +2.54% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Alphabet xStock (GOOGLX) Marktinformatie

No.1271

$ 6.21M
$ 53.98K
$ 13.78M
22.60K
--
50,099.1939666
SOL

De huidige marktkapitalisatie van Alphabet xStock is $ 6.21M, met een handelsvolume van $ 53.98K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GOOGLX is 22.60K, met een totale voorraad van 50099.1939666. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 13.78M.

Alphabet xStock (GOOGLX) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Alphabet xStock prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -3.7052-1.32%
30 dagen$ +28.71+11.65%
60 dagen$ +39.81+16.92%
90 dagen$ +76.69+38.67%
Alphabet xStock prijswijziging vandaag

GOOGLX registreerde vandaag een verandering van $ -3.7052 (-1.32%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Alphabet xStock 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +28.71 (+11.65%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Alphabet xStock 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,GOOGLX zien we een verandering van $ +39.81 (+16.92%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Alphabet xStock 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +76.69 (+38.67%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Alphabet xStock (GOOGLX) bekijken?

Bekijk nu de Alphabet xStockprijsgeschiedenispagina.

Wat is Alphabet xStock (GOOGLX)?

Alphabet xStock (GOOGLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. GOOGLx tracks the price of Alphabet Inc. Class A (the underlying). GOOGLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Alphabet Inc. Class A, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Alphabet xStock is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeAlphabet xStock investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van GOOGLX staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Alphabet xStock lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Alphabet xStock aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Alphabet xStock Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Alphabet xStock (GOOGLX) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Alphabet xStock (GOOGLX) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Alphabet xStock te bekijken.

Bekijk nu de Alphabet xStock prijsvoorspelling !

Alphabet xStock (GOOGLX) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Alphabet xStock (GOOGLX) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van GOOGLX token !

Hoe koop je Alphabet xStock (GOOGLX)?

Op zoek naar Hoe koop je Alphabet xStock? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Alphabet xStock gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

GOOGLX naar lokale valuta's

Alphabet xStock bron

Voor een beter begrip van Alphabet xStock kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van Alphabet xStock
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Alphabet xStock

Hoeveel is Alphabet xStock (GOOGLX) vandaag waard?
De live GOOGLX prijs in USD is 274.99 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige GOOGLX naar USD prijs?
De huidige prijs van GOOGLX naar USD is $ 274.99. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Alphabet xStock?
De marktkapitalisatie van GOOGLX is $ 6.21M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van GOOGLX?
De circulerende voorraad van GOOGLX is 22.60K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van GOOGLX?
GOOGLX bereikte een ATH-prijs van 298.97509376416326 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van GOOGLX?
GOOGLX zag een ATL-prijs van 169.44795144400413 USD.
Wat is het handelsvolume van GOOGLX?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van GOOGLX is $ 53.98K USD.
Zal GOOGLX dit jaar hoger gaan?
GOOGLX kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de GOOGLX prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Alphabet xStock (GOOGLX) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Industrie-updates
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

