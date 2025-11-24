Alphabet Class A (GOOGLON) Tokenomie

Alphabet Class A (GOOGLON) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in Alphabet Class A (GOOGLON), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-24 19:26:39 (UTC+8)
Alphabet Class A (GOOGLON) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Alphabet Class A (GOOGLON), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 4.52M
Totale voorraad:
$ 14.69K
Circulerende voorraad:
$ 14.69K
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 4.52M
Hoogste ooit:
$ 317.78
Laagste ooit:
$ 225.81003632470686
Huidige prijs:
$ 307.54
Alphabet Class A (GOOGLON) Informatie

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Officiële website:
https://app.ondo.finance/assets/googlon
Block explorer:
https://etherscan.io/token/0xbA47214eDd2bb43099611b208f75E4b42FDcfEDc

Alphabet Class A (GOOGLON) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van Alphabet Class A (GOOGLON) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal GOOGLON tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel GOOGLON tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van GOOGLON begrijpt, kun je de live prijs van GOOGLON token verkennen!

mc_how_why_title
