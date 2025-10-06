BeursDEX+
De live Alphabet Class A prijs vandaag is 276.94 USD. Volg realtime GOOGLON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de GOOGLON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over GOOGLON

GOOGLON Prijsinformatie

Wat is GOOGLON

GOOGLON officiële website

GOOGLON tokenomie

GOOGLON Prijsvoorspelling

GOOGLON Geschiedenis

GOOGLON koopgids

GOOGLON-naar-Fiat valutaconversie

GOOGLON spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Alphabet Class A logo

Alphabet Class A koers(GOOGLON)

1 GOOGLON naar USD live prijs:

$276.95
$276.95
-0.76%1D
USD
Alphabet Class A (GOOGLON) live prijsgrafiek
Alphabet Class A (GOOGLON) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 273.06
$ 273.06
24u laag
$ 281.19
$ 281.19
24u hoog

$ 273.06
$ 273.06

$ 281.19
$ 281.19

$ 299.0048828834799
$ 299.0048828834799

$ 225.81003632470686
$ 225.81003632470686

-0.36%

-0.76%

+3.17%

+3.17%

Alphabet Class A (GOOGLON) real-time prijs is $ 276.94. De afgelopen 24 uur werd er GOOGLON verhandeld tussen een laagtepunt van $ 273.06 en een hoogtepunt van $ 281.19, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GOOGLON hoogste prijs aller tijden is $ 299.0048828834799, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 225.81003632470686 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GOOGLON met -0.36% veranderd in het afgelopen uur, -0.76% in de afgelopen 24 uur en +3.17% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Alphabet Class A (GOOGLON) Marktinformatie

No.1711

$ 2.27M
$ 2.27M

$ 58.64K
$ 58.64K

$ 2.27M
$ 2.27M

8.20K
8.20K

8,204.64182749
8,204.64182749

ETH

De huidige marktkapitalisatie van Alphabet Class A is $ 2.27M, met een handelsvolume van $ 58.64K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GOOGLON is 8.20K, met een totale voorraad van 8204.64182749. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.27M.

Alphabet Class A (GOOGLON) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Alphabet Class A prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -2.1209-0.76%
30 dagen$ +31.9+13.01%
60 dagen$ +35+14.46%
90 dagen$ +96.94+53.85%
Alphabet Class A prijswijziging vandaag

GOOGLON registreerde vandaag een verandering van $ -2.1209 (-0.76%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Alphabet Class A 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +31.9 (+13.01%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Alphabet Class A 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,GOOGLON zien we een verandering van $ +35 (+14.46%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Alphabet Class A 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +96.94 (+53.85%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Alphabet Class A (GOOGLON) bekijken?

Bekijk nu de Alphabet Class Aprijsgeschiedenispagina.

Wat is Alphabet Class A (GOOGLON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Alphabet Class A is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeAlphabet Class A investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van GOOGLON staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Alphabet Class A lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Alphabet Class A aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Alphabet Class A Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Alphabet Class A (GOOGLON) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Alphabet Class A (GOOGLON) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Alphabet Class A te bekijken.

Bekijk nu de Alphabet Class A prijsvoorspelling !

Alphabet Class A (GOOGLON) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Alphabet Class A (GOOGLON) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van GOOGLON token !

Hoe koop je Alphabet Class A (GOOGLON)?

Op zoek naar Hoe koop je Alphabet Class A? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Alphabet Class A gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

GOOGLON naar lokale valuta's

1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar VND
7,287,676.1
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar AUD
A$426.4876
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar GBP
210.4744
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar EUR
240.9378
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar USD
$276.94
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar MYR
RM1,160.3786
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar TRY
11,659.174
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar JPY
¥42,371.82
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar ARS
ARS$403,700.9768
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar RUB
22,501.375
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar INR
24,545.1922
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar IDR
Rp4,615,664.8204
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar PHP
16,300.6884
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar EGP
￡E.13,126.956
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar BRL
R$1,495.476
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar CAD
C$390.4854
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar BDT
33,758.986
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar NGN
399,624.42
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar COP
$1,069,265.34
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar ZAR
R.4,840.9112
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar UAH
11,653.6352
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar TZS
T.Sh.680,441.58
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar VES
Bs61,757.62
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar CLP
$261,985.24
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar PKR
Rs78,296.4768
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar KZT
145,144.254
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar THB
฿9,008.8582
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar TWD
NT$8,560.2154
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar AED
د.إ1,016.3698
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar CHF
Fr224.3214
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar HKD
HK$2,151.8238
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar AMD
֏105,943.397
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar MAD
.د.م2,578.3114
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar MXN
$5,170.4698
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar SAR
ريال1,038.525
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar ETB
Br42,357.973
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar KES
KSh35,777.8786
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar JOD
د.أ196.35046
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar PLN
1,024.678
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar RON
лв1,224.0748
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar SEK
kr2,653.0852
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar BGN
лв470.798
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar HUF
Ft93,464.4806
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar CZK
5,873.8974
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar KWD
د.ك85.02058
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar ILS
905.5938
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar BOB
Bs1,913.6554
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar AZN
470.798
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar TJS
SM2,553.3868
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar GEL
753.2768
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar AOA
Kz252,680.056
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar BHD
.د.ب104.40638
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar BMD
$276.94
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar DKK
kr1,800.11
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar HNL
L7,294.5996
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar MUR
12,744.7788
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar NAD
$4,815.9866
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar NOK
kr2,830.3268
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar NZD
$490.1838
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar PAB
B/.276.94
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar PGK
K1,176.995
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar QAR
ر.ق1,008.0616
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar RSD
дин.28,267.2658
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar UZS
soʻm3,296,904.2344
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar ALL
L23,293.4234
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar ANG
ƒ495.7226
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar AWG
ƒ495.7226
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar BBD
$553.88
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar BAM
KM470.798
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar BIF
Fr816,696.06
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar BND
$360.022
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar BSD
$276.94
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar JMD
$44,457.1782
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar KHR
1,112,207.6564
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar KMF
Fr117,976.44
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar LAK
6,020,434.6622
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar LKR
රු84,405.7732
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar MDL
L4,743.9822
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar MGA
Ar1,247,476.23
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar MOP
P2,215.52
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar MVR
4,264.876
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar MWK
MK480,798.3034
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar MZN
MT17,710.313
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar NPR
रु39,286.7084
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar PYG
1,964,058.48
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar RWF
Fr401,839.94
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar SBD
$2,279.2162
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar SCR
3,724.843
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar SRD
$10,662.19
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar SVC
$2,423.225
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar SZL
L4,818.756
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar TMT
m972.0594
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar TND
د.ت813.64972
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar TTD
$1,877.6532
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar UGX
Sh964,858.96
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar XAF
Fr158,132.74
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar XCD
$747.738
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar XOF
Fr158,132.74
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar XPF
Fr28,524.82
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar BWP
P3,738.69
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar BZD
$556.6494
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar CVE
$26,622.2422
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar DJF
Fr49,018.38
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar DOP
$17,796.1644
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar DZD
د.ج36,215.4438
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar FJD
$631.4232
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar GNF
Fr2,407,993.3
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar GTQ
Q2,121.3604
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar GYD
$57,935.848
1 Alphabet Class A(GOOGLON) naar ISK
kr35,171.38

Alphabet Class A bron

Voor een beter begrip van Alphabet Class A kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van Alphabet Class A
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Alphabet Class A

Hoeveel is Alphabet Class A (GOOGLON) vandaag waard?
De live GOOGLON prijs in USD is 276.94 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige GOOGLON naar USD prijs?
De huidige prijs van GOOGLON naar USD is $ 276.94. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Alphabet Class A?
De marktkapitalisatie van GOOGLON is $ 2.27M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van GOOGLON?
De circulerende voorraad van GOOGLON is 8.20K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van GOOGLON?
GOOGLON bereikte een ATH-prijs van 299.0048828834799 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van GOOGLON?
GOOGLON zag een ATL-prijs van 225.81003632470686 USD.
Wat is het handelsvolume van GOOGLON?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van GOOGLON is $ 58.64K USD.
Zal GOOGLON dit jaar hoger gaan?
GOOGLON kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de GOOGLON prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Alphabet Class A (GOOGLON) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

$276.95
$101,475.66

$3,295.30

$156.21

$0.9999

$1.2176

$101,475.66

$3,295.30

$156.21

$2.2282

$0.16292

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.4703

$0.14001

$0.4703

$1.2176

$0.000000000640

$0.2157

