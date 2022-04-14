GoMining (GOMINING) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in GoMining (GOMINING), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

GoMining (GOMINING) Informatie GoMining is a digital mining platform that offers multiple ways to earn Bitcoin and leverage exposure to it via a user-friendly ecosystem powered by the GOMINING utility token. This ecosystem's key offerings include digital miner collectibles linked to real Bitcoin mining power and a competitive GameFi mining experience in the Miner Wars game. Officiële website: https://gomining.com Whitepaper: https://storage.googleapis.com/gmt-public-prod/docs/white-paper-token.pdf Block explorer: https://solscan.io/token/3KzAE8dPyJRgZ36Eh81v7WPwi6dm7bDhdMb8EAus2RAf

GoMining (GOMINING) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GoMining (GOMINING), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 194.49M Totale voorraad: $ 410.84M Circulerende voorraad: $ 407.14M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 196.26M Hoogste ooit: $ 0.5673 Laagste ooit: $ 0.03591792142928664 Huidige prijs: $ 0.4777

GoMining (GOMINING) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van GoMining (GOMINING) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GOMINING tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GOMINING tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GOMINING begrijpt, kun je de live prijs van GOMINING token verkennen!

