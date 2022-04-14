GOHOME (GOHOME) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in GOHOME (GOHOME), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

GOHOME (GOHOME) Informatie A meme coin on a path to flip Bitcoin (make price of 1 $GOHOME higher than that of 1 $BTC). Inspired by the WhiteHouse.gov/es 404 page with "GO HOME" button. We let people who missed Bitcoin at $100 get rich with GOHOME. We believe in an unalienable right to tell $GOHOME to the unwelcome intruders. A meme coin on a path to flip Bitcoin (make price of 1 $GOHOME higher than that of 1 $BTC). Inspired by the WhiteHouse.gov/es 404 page with "GO HOME" button. We let people who missed Bitcoin at $100 get rich with GOHOME. We believe in an unalienable right to tell $GOHOME to the unwelcome intruders. Officiële website: https://gohometoken.com/ Whitepaper: https://gohometoken.com/wp Block explorer: https://solscan.io/token/2Wu1g2ft7qZHfTpfzP3wLdfPeV1is4EwQ3CXBfRYAciD Koop nu GOHOME!

GOHOME (GOHOME) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GOHOME (GOHOME), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 103.42M $ 103.42M $ 103.42M Totale voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Circulerende voorraad: $ 499.90K $ 499.90K $ 499.90K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.07B $ 2.07B $ 2.07B Hoogste ooit: $ 350 $ 350 $ 350 Laagste ooit: $ 0.002123814255824909 $ 0.002123814255824909 $ 0.002123814255824909 Huidige prijs: $ 206.88 $ 206.88 $ 206.88 Meer informatie over GOHOME (GOHOME) prijs

GOHOME (GOHOME) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van GOHOME (GOHOME) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GOHOME tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GOHOME tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GOHOME begrijpt, kun je de live prijs van GOHOME token verkennen!

GOHOME (GOHOME) Prijsgeschiedenis Door de GOHOME prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de GOHOME prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van GOHOME Wil je weten waar je GOHOME naartoe gaat? Onze GOHOME prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GOHOME token!

