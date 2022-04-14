Gods Unchained (GODS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Gods Unchained (GODS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Gods Unchained (GODS) Informatie Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs). Officiële website: https://godsunchained.com/ Whitepaper: https://images.godsunchained.com/misc/whitepaper.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0xccc8cb5229b0ac8069c51fd58367fd1e622afd97

Gods Unchained (GODS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Gods Unchained (GODS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 44.26M $ 44.26M $ 44.26M Totale voorraad: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Circulerende voorraad: $ 394.03M $ 394.03M $ 394.03M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 56.16M $ 56.16M $ 56.16M Hoogste ooit: $ 8.906 $ 8.906 $ 8.906 Laagste ooit: $ 0.06425242982107134 $ 0.06425242982107134 $ 0.06425242982107134 Huidige prijs: $ 0.11232 $ 0.11232 $ 0.11232 Meer informatie over Gods Unchained (GODS) prijs

Gods Unchained (GODS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Gods Unchained (GODS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GODS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GODS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GODS begrijpt, kun je de live prijs van GODS token verkennen!

Gods Unchained (GODS) Prijsgeschiedenis Door de GODS prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de GODS prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van GODS Wil je weten waar je GODS naartoe gaat? Onze GODS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GODS token!

