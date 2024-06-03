Gochujang Coin (GOCHU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Gochujang Coin (GOCHU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Gochujang Coin (GOCHU) Informatie Gochujangcoin is centered around the iconic K-food ingredient of gochujang, and plans to expand through related games, NFTs, and K-food recipe offerings. Gochujangcoin is centered around the iconic K-food ingredient of gochujang, and plans to expand through related games, NFTs, and K-food recipe offerings. Officiële website: https://gochu.org Whitepaper: https://gochu.org/wp-content/uploads/2024/06/Red-Pepper-Paste-Paper-without-mainnet-20240603.pdf Block explorer: https://basescan.org/token/0x9aaae745cf2830fb8ddc6248b17436dc3a5e701c Koop nu GOCHU!

Gochujang Coin (GOCHU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Gochujang Coin (GOCHU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.61M $ 3.61M $ 3.61M Totale voorraad: $ 30.00T $ 30.00T $ 30.00T Circulerende voorraad: $ 11.18T $ 11.18T $ 11.18T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.68M $ 9.68M $ 9.68M Hoogste ooit: $ 0.000003236 $ 0.000003236 $ 0.000003236 Laagste ooit: $ 0.000000100066496121 $ 0.000000100066496121 $ 0.000000100066496121 Huidige prijs: $ 0.0000003226 $ 0.0000003226 $ 0.0000003226 Meer informatie over Gochujang Coin (GOCHU) prijs

Gochujang Coin (GOCHU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Gochujang Coin (GOCHU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GOCHU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GOCHU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GOCHU begrijpt, kun je de live prijs van GOCHU token verkennen!

Hoe koop je GOCHU? Wil je Gochujang Coin (GOCHU) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om GOCHU te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je GOCHU koopt op MEXC!

Gochujang Coin (GOCHU) Prijsgeschiedenis Door de GOCHU prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de GOCHU prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van GOCHU Wil je weten waar je GOCHU naartoe gaat? Onze GOCHU prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GOCHU token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!